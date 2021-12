Grote schade bij woningbrand in Spanbroek

In Spanbroek is vanmorgen vroeg brand uitgebroken in een woning aan de Spanbroekerweg. Er raakte niemand gewond, wel heeft de brand binnen voor veel schade gezorgd.

GLOCALmedia

De brandweer van Opmeer was snel ter plaatse na de melding net voor 04:00 uur, maar kon niet voorkomen dat de brand uitbreidde. Hierop werden de korpsen Obdam en Heerhugowaard ook opgeroepen. Met de extra inzet kwam de brand snel onder controle. In de woning is er volgens omstanders erg veel water en roetschade, de korte maar felle brand heeft vooral binnen voor veel schade gezorgd. De brand, die ook buiten bij de ingang heeft gewoed is naar boven uitgebreid en onder het dak terecht gekomen. De hoogwerker heeft een controle uitgevoerd bij het dak en boven het gebouw. De oorzaak van de brand is niet bekend.

GLOCALmedia