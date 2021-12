'Belangrijk deel' met omikronvariant besmette Amsterdammers heeft gereisd

Een groot aantal Amsterdammers dat besmet bleek te zijn met de omikronvariant van het coronavirus is even daarvoor op reis geweest. Dat staat een brief van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

De variant is op 21 december hoogstwaarschijnlijk dominant geworden in de regio Amsterdam. "In de bemonstering blijkt een belangrijk deel van de personen een reishistorie te hebben, maar niet met Zuid-Afrika of de regio rondom; onzeker is hoe dit gegeven de snelheid van toename van omikron in de regio Amsterdam beïnvloedt", schrijft Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT.

Aselecte steekproef

Bij slechts een deel van de positieve coronatests wordt gekeken of het om de omikronvariant gaat. Het gaat om een dagelijkse aselecte steekproef van ongeveer 200 coronapositieve monsters. Van Dissel verwacht dat het beeld van de teststraat in de Rai een paar dagen vooroploopt op heel Nederland. Daarmee zou de variant nu dus in heel Nederland al dominant zijn, al schrijft van Dissel iets verderop in de brief dat hij dat eind december verwacht.

Reizigers uit hoogrisicogebieden wordt gevraagd zich op Schiphol te laten testen. In de periode van 27 november tot 20 december hebben 1.464 reizigers dat gedaan. Hiervan is bij 183 personen een coronavirusbesmetting vastgesteld. In 82 van die gevallen ging het om de omikronvariant.

Toenemen

Van Dissel schrijft dat de ziekenhuis- en IC-opnames komende week waarschijnlijk nog dalen, maar dat daar daarna verandering in komt. "Het transmissiemodel voorspelt dat rond de jaarwisseling het aantal

ziekenhuisopnames weer gaat toenemen, als gevolg van de snelle verspreiding van de omikronvariant."

Hij stelt dat de IC-bezetting de komende maanden lastig te voorspellen is "door de onzekerheden rondom ernst van ziekte en effectiviteit van de opgebouwde immuniteit". In het gunstigste geval gaat het landelijk om 250 IC-bedden, in het ongunstigste geval om ruim 1300 IC-bedden.

Opvangen

"De tijdige invoering van maatregelen resulteert nu in prognoses waarbij het mogelijk zou kunnen zijn om de aantallen ziekenhuis- en IC-opnames binnen de bestaande capaciteit op te vangen; gegeven de grote onzekerheidsmarges is het echter nog steeds mogelijk dat de aantallen daarboven uit gaan stijgen", concludeert Van Dissel.