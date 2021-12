Horeca moet het hebben van de kerstbox: "Creatief blijven, ook al is het lastig"

"Ik vind het erg moeilijk om creatief te blijven en vooruit te kijken. Het gaat met pieken en dalen", zegt eigenaar Laura Luca van Ysbrantsz in Hoorn. Het hotel-restaurant opende zo'n twee jaar terug, vlak voor de eerste lockdown. Deze Kerst hebben ze een 5-gangendiner in een 'kerstbox' voor thuis. Ondanks alle tegenslag door corona, loopt het storm.

Laura: "We hadden twee jaar lang rigoureus verbouwd. En toen kwam corona. Omdat we een jong bedrijf zijn, kwamen we ook niet in aanmerking voor compensatie, enorm lastig."

Het was alles of niets toen eigenaar Laura Luca en haar man Marco Wohlken moesten besluiten om door te gaan aan het begin van de pandemie. Al sinds 2017 waren zij bezig met de plannen om een tweede zaak in de Hoornse binnenstad te openen, een droom die werkelijkheid zou worden.

Geëmotioneerd vertelt ze hoe moeilijk het nog steeds is. "Het moet uit onze tenen komen. Soms vergelijk ik het met een hardloopwedstrijd, waarvan de finish steeds weer wordt verplaatst. We lopen eigenlijk al twee jaar een marathon. Zo voelt het."

Maar doorgewinterd als ze is, zit het haar in het bloed om hoe dan ook creatief te blijven. En doet daarin een groot beroep op het team. "Wij zijn echte teambouwers. En iedere keer als je net je team op kracht heb, komen er weer maatregelen. Mensen raken het vertrouwen kwijt in de horeca. Het is heel belangrijk het team te behouden, te praten en het gezellig onderling te houden. Dat vinden we heel belangrijk."

Kerstboxen afhaal

Drie dagen lang kunnen mensen kerstboxen bestellen, die in groten getalen worden klaargemaakt. Omdat het restaurant dicht is, zijn alle stoelen en tafels aan de kant geschoven. En staan de rijen kerstboxen van voor- tot achter opgesteld om gevuld te worden. In de middag kunnen klanten in tijdsblokken de boxen ophalen.

"Wij zijn hier drie maanden terug nog getrouwd en wonen hier vlakbij", vertelt Pim Stumpel, die samen met zijn vrouw Willemien een box komt halen. "We houden van lekker eten en eten graag hier, maar dat zat er even niet in", vult Willemien aan.

Ook tijdens kerstavond kreeg Laura al hartverwarmende berichten binnen over de kerstbox. En maakt een hoop goed. Laura: "Dit soort dagen verlicht wel iets. Er is heel veel steun, het team heeft het leuk met elkaar en we krijgen prachtige reacties."