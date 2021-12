Auto belandt in water bij Kop van de Haven, brandweer haalt slachtoffer uit het water

Een auto is bij de Kop van de Haven in IJmuiden het water ingereden. Rond 15.00 uur raakte het voertuig om nog onbekende reden te water, en zonk.

De brandweer heeft een persoon uit de auto gehaald. Hij of zij krijgt momenteel medische zorg, zo laat een politiewoordvoerder weten. Duikers van de brandweer kijken momenteel of er nog meer personen in de auto zaten.

Ook kwam een traumahelikopter ter plekke. Over de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend.