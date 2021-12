Amsterdam NL V Kerstdrukte op Schiphol: "Lekker naar de zon"

Net als vorig jaar, is ook nu het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen met kerst. Om de feestdagen toch iets soepeler te kunnen vieren, zoeken mensen het buitenland op. Op Schiphol was dit vandaag goed te merken. "Het was zo druk de afgelopen weken, ik was echt toe aan vakantie."

De bestemmingen hebben één ding gemeen: de zon. Aruba, Curaçao, Italië en Turkije komen voorbij. "Het was hier bij ons -6 graden en daar is het 25 graden, dat is het wel waard", zegt een reiziger die wacht op haar vlucht naar Saudi-Arabië. Een gezin is van plan naar Aruba te gaan en daar hun familie op te zoeken: "We gaan naar opa en oma", zegt een van de kinderen, "en we mogen daar vuurwerk afsteken!"

Ondanks de strenge maatregelen, zijn er toch ook mensen die naar onze stad toekomen. Een Amerikaanse moeder neemt haar dochter mee naar Amsterdam: "Ik ben hier al eens geweest, maar ik wil mijn dochter graag de architectuur en sfeer laten zien." Volgens hen kun je ook een leuke tijd hebben zonder dat de winkels en musea open zijn.

Quote "Op Aruba kunnen we lekker vuurwerk afsteken" reiziger op Schiphol

Voor een reis naar de zon moet wel het een en ander gebeuren: een coronatest, soms quarantaine bij aankomst. Bij een van de vakantiegangers werden een dag voor vertrek opeens de regels aangescherpt: "Eerst had ik genoeg aan mijn herstelbewijs, maar toen moest ik ineens toch nog een test doen. Gelukkig was die negatief." En als de vakantiegangers vast blijven te zitten vanwege corona? "Dan vind ik het prima om nog een weekje langer in de warmte te blijven."