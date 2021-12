Alle kerstversiering in haven Medemblik vernield: "Te triest voor woorden"

Directeur van de Westerhaven, Ivonne Kirschbaum, heeft er geen goed woord voor over. "Buurtbewoners en de havenmeesters zijn verontrust. Het is heel bijzonder, raar en misplaatst dat dit wordt vernield."

De versierde grasstrook naast het water aan de Westerhaven moest voor een sfeervol gezicht zorgen, maar daar is er nu niks meer van over. Eerder deze week sloeg een groep jongeren al toe en vernielde drie van deze verlichte bomen en vannacht was het opnieuw raak. "We hebben het op camerabeeld staan, de bomen worden door jongelui gewoon moedwillig kapot gemaakt."

"Denk na!"

De vernielingen lopen op in de honderden euro's en er zitten ook veel arbeidsuren, aldus Kirschbaum. "Denk na waar je mee bezig bent en ook aan de ouders: weet wat uw jongelui middernacht zwalkend over straat doet."