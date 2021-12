Indrukwekkend levensverhaal van verzetsvrouw Marie (100) verteld aan verslaggever Michel

Het jaar zit er alweer bijna op. Helaas moesten we veel vaker dan ons lief was triest nieuws melden. Gelukkig was er ook veel mooi of gek nieuws te vertellen. De komende dagen blikken onze verslaggevers terug op het verhaal wat hen het meest is bijgebleven. "Dat één zinnetje van moeder haar leven compleet veranderde, vind ik verbijsterend."

Aan niets merk je dat Marie Blommaart al 100 jaar is. Ze pakt kordaat mijn jas aan, gaat voor naar de woonkamer en loopt door naar de keuken voor een kop thee. Op de oprit van haar huis in Westzaan staat een klein rood autootje. Ze rijdt er dagelijks in voor boodschappen, naar yogales, kaarten, pottenbakken en zwemmen. Zo is elke dag gevuld. Alleen nu even niet door de lockdown. In twee uur tijd gaan we van de lichtheid van haar jeugd in Zeeland naar de duisternis van gevangenissen en concentratiekampen in de oorlog.

Hannie Schaft

Het verhaal van Marie is een verhaal van vrouwen in het verzet. Marie was geen Hannie Schaft of Truus Menger die heldhaftig gewapend verzet pleegden tegen de Duitse bezetters. Eigenlijk een gewoon Zeeuws meisje, of meer al een jonge vrouw die zoals zelf zegt "in het verzet rolde".

Ze werkt in de kruidenierszaak van haar ouders. Een verzetsman komt langs met een verzoek of haar moeder niet iemand kent die voedselbonnen kan halen. "Jawel", zegt haar moeder, "dat doet ons Marie wel". Alleen dát zinnetje verandert haar leven. Ze werd verraden en belandt eerst in de gevangenis en later in de concentratiekampen Haaren en Vught. Ze overleefd het, trouwt en krijgt een gezin. En niemand die vlak na de oorlog wil weten welke verschrikkingen ze had beleefd.

In mei zonden we de onderstaande video uit. Tekst gaat verder onder de video.