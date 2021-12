Amsterdam NL V Al weken nauwelijks post in Amsterdam Nieuw Sloten: ''Weet ook niet of er iemand overleden is''

Geen kerstkaarten, medische post of tijdschriften voor de bewoners uit de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten. Er is al weken sprake van een 'waardeloze bezorging' van PostNL. Als er brieven binnenkomen zijn ze vaak te laat, en er zijn ook stapels post in de bosjes aangetroffen.

Monique Visser is een van de bewoners die sinds november slechts sporadisch post ontvangt. ''Eerst dacht ik, wat is het rustig. In het begin het je er helemaal geen erg in, totdat je na gaat denken: hé, ik krijg helemaal geen post. Toen bedacht ik ineens wat ik allemaal miste.''

Quote ''Oproepen voor een mammografie, je boosterprik, bankpassen, het komt gewoon niet aan'' bewoner nieuw sloten

Brieven van de Postcodeloterij, kerstpakketten, magazines: ze vallen al een tijdje niet op de deurmat van bewoners uit Nieuw Sloten. Vervelend, maar geen ramp. Totdat je bedenkt dat sommige post van curciaal belang is. "Oproepen voor een mammografie, je boosterprik, bankpassen, het komt gewoon niet aan. En je weet ook niet of er iemand overleden is, omdat rouwkaarten niet doorkomen.'' ''Ik zit nu te wachten op de uitslag van mijn borstonderzoek, dus ik hoop dat dat wel binnenkomt'', zegt een andere bewoner.

Volgens de bewoners zouden het bezorg-probleem verschillende oorzaken kunnen hebben. ''Ik sprak een postbode die zei dat de wijken groter worden, maar de tijd waarin ze post moeten lopen wordt korter. De druk is enorm hoog bij die jongens en meiden van PostNL.'' Een andere bewoner vermoed iets anders: ''We hebben dit probleem nooit gehad door onze 9 vaste hulpen die er altijd waren. We hebben geen vaste postbode, die kende je altijd vroeger.'' Veel van de vaste bezorgers zouden volgens haar gestopt zijn vanwege de overstap van loopkarretjes naar elektrische fietsen. Daar zaten ze niet op te wachten.''

Reactie PostNL Nu ontvangen de bewoners soms dus weken geen post, terwijl ze in hun PostNL-app kunnen zien wat er allemaal binnen moet komen. Ondanks de vele klachten is het lek nog altijd niet boven. Post NL laat weten op de hoogte te zijn en de situatie te betreuren. Ze zoeken uit wat er aan de hand is en vooral ook hoe het opgelost moet worden.