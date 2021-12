Lichtjes voor gesneuvelde bevrijders op kerstavond

Op het ereveld in Bergen zijn alle 270 graven van gesneuvelde geallieerde militairen voorzien van een lichtje. Kaarsjes op oorlogsgraven branden op deze kerstavond ook in Schoorl, Alkmaar, Stompetoren, Sint Pancras, Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude en in Heerhugowaard.

Het idee is uit Finland overgewaaid, waar overledenen op kerstavond traditioneel met lichtjes worden herdacht. Enkele inwoners van de gemeente Bergen namen in 2016 het initiatief om ook in Bergen aan te haken. Stichting Egmond 40-45 en Keep Them Rolling Noordwest leveren zo mogelijk ondersteuning.

"Dankzij deze militairen kunnen wij de kerstdagen in vrede en in vrijheid vieren", zegt initiatiefnemer Arianne Röpke, tegen mediapartner Duinstreek Centraal. De lichtjes zijn dit jaar beschikbaar gesteld door de gemeente. De meeste kaarsjes blijven branden tot en met 1e kerstdag.