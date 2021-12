Twee aanhoudingen voor liquidatie in Amstelveen

De politie heeft donderdagmiddag twee mannen aangehouden die te maken zouden hebben met de schietpartij van afgelopen woensdag in Amstelveen. Het slachtoffer, een 56 jarige man uit Almere, overleed later op die dag aan de verwondingen die hij opliep.

Het gaat om twee Amsterdammers van 21 en 22 jaar oud. De 22-jarige is na verhoor heengezonden, hij is nog wel verdachte. De andere verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog zeker veertien dagen vast.

Het slachtoffer is een inwoner van Almere en een bekende van de politie. Volgens Het Parool is hij al meerdere keren door de recherche gewaarschuwd omdat hij op een dodenlijst zou staan.

De politie gaat verder met het onderzoek en roept getuigen, of mensen die meer weten, op om zich te melden.