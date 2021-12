Jaar na coronabesmetting Enkhuizer Simon: "Ik kan alleen maar positief blijven"

Precies een jaar geleden werd de Simon de Win per ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege een coronabesmetting. Het vormde het begin van een coma, een zware tijd in het ziekenhuis en een lange periode van herstel. Inmiddels gaat het beter en viert de 55-jarige Enkhuizer weer Kerst met zijn gezin. "Ik ben dankbaar dat ik dat nog mee kan maken."

"Het gaat heel goed met me", vertelt Simon opgelucht. "Op mijn longen na dan. Als ik moet bukken, of iets moet tillen, dan vraagt dat veel kracht. Maar verder boek ik heel goed vooruitgang in mijn revalidatie. Ik kijk positief terug op het afgelopen jaar." Toch merkt de Enkhuizer nog steeds de nodige nasleep van zijn periode in het ziekenhuis. Vooral mentaal. Het dagboek dat Simons vrouw Saskia vanaf de eerste dag in het ziekenhuis bijhield, heeft hij nog niet in durven kijken. "Het gaat toch over een periode dat je er zelf niet bewust bij bent geweest. En een periode waarin mensen dag in dag uit verdriet hebben gehad." Hij laat een stilte vallen. "Dat vind ik toch wel heel spannend", vervolgt hij geëmotioneerd.

"Ik heb in mijn periode in het ziekenhuis tussen hemel en aarde gezweefd. Wat er precies is gebeurd weet ik niet. Als je dan later hoort dat ze mijn crematie al aan het regelen waren, dan komt dat toch wel binnen." Kerst en kleinkind Simon merkt dat het beter gaat. De EMDR-therapie die hij volgde ter traumaverwerking is afgerond. Zijn gezin is blij dat er weer gezamenlijk Kerst gevierd kan worden: de boom stond al in november. "Vorig jaar heb ik alleen heel hard geholpen om 'm op te tuigen. Verder heb ik er vrij weinig van meegekregen."

En meer goed nieuws: Simon en Saskia kregen dit voorjaar een kleinkind. Saskia: "We gaan Kerst dit jaar extra vieren. Eerste Kerstdag komen onze kinderen, Tweede Kerstdag een vriend van ons." Simon: "Het voelt heel goed om weer samen Kerst te vieren. Ik ben dankbaar, dat ik het nog mee kan maken. Het zag er vorig jaar natuurlijk allemaal wel heel anders uit."

"Dat besef komt steeds vaker", vult Saskia aan. "Op momenten, zoals een paar weken terug. Dan zie ik hem op de bank, lekker van zijn koffie en ontbijt genieten. Dat was vorig jaar heel anders." Simon beaamt dat. "De kleine dingen waardeer je veel meer. Zo stond ik vanochtend weer te koken voor vanavond." Potje rummikub "Ik maak me ook veel minder druk om dingen", vervolgt hij. "Vroeger ging ik door tot 22.00 uur 's avonds als dingen niet afkwamen. Nu denk ik, het komt morgen wel. Of overmorgen. Ik zie het wel." Simon en zijn gezin proberen liever niet aan de moeilijk periode terug te denken, maar spreken er toch nog met regelmaat over. "Gister nog, toen zijn we even met onze jongste zoon om tafel gaan zitten." Saskia: "Daar maken we ook echt tijd voor. Dan praten we en sluiten we af met een potje rummikub." Simon: "In de toekomst hopen we het helemaal achter ons te laten. Voor nu kan ik alleen maar positief blijven. Ik leef ermee zoals het gaat en heb zo veel geluk gehad."