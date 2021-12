De havendominee over Kerst aan boord: "Als je kok bent, dan maak je overuren"

Als je in de havens van Noord-Holland de enorme zeeschepen ziet liggen die daar zijn aangemeerd, dan sta je er niet bij stil dat de bemanning van die schepen daar soms maandenlang op vast zit. Ook nu tijdens de feestdagen. En dus is het werk van havendominee Leon Rasser in deze tijd extra belangrijk. "Ons product is aandacht", vertelt hij op NH Radio. "Dus vragen: 'hoe gaat het met je. Als je dan serieus luistert, dat scheelt al een stuk."

De protestantse Rasser is geestelijk verzorger in de havens van Amsterdam-Rijnmond. Normaal gesproken is hij te vinden in het Zeemanshuis in de Amsterdamse haven, maar dat is nu dicht, omdat de zeelieden vanwege corona van de rederijen de schepen niet af mogen. Rasser vertelt: "De scheepseigenaar denkt de zeelieden klagen niet? Nou, voor ons lekker makkelijk, want de kans op een besmetting is klein. Dat ze doordraaien, dat zal hun een zorg zijn."

Spanning aan boord

Veel zeelieden zijn maandenlang, sommigen wel tien of elf maanden, niet van boord geweest en dat zorgt voor spanningen aan boord. "Het is een sociale tijdbom, of dat kan het worden, aan boord van zo'n schip. Dat gebeurt altijd al, maar nu nog mee", vertelt de havendominee. "Je hebt een slaapkamertje. Je hebt een eetkamer en een rookhok. Dat is je leefruimte. Die schepen zijn wel heel groot, maar dat is allemaal voor de lading en voor de personen, ja. Ze zeggen ook, een gevangene heeft het beter, want die wordt nog gelucht."

Hoe kan havendominee Rasser die mannen een beetje door die lastige tijd heen helpen? Hij doet wat hij kan. Hij regelt simkaarten, zodat de zeelui naar huis kunnen bellen. Hij doet boodschappen voor ze, want zelf even de stad in gaan, mogen ze niet meer. En hij verzorgt kerstcadeaus voor ze. Koektrommels vol met stroopwafels, versierd met molens heeft hij uitgedeeld op de schepen. En USB-sticks. Want die zijn gewild. Er staat een kerkdienst op speciaal gericht op zeelieden en als ze die bekeken hebben, 'kunnen ze de stick gebruiken om foto's op te bewaren en om films uit te wisselen. "Op zo'n schip werkt het internet niet goed", licht Rasser toe, "en als je veel vaart kijk je heel veel films, dus er is een levendige wereld van video's uitwisselen."

Werken, slapen, eten

Kerst is een drukke tijd. "Het is het grootste feest". Bij ons, in het Westen, hebben we te maken met ontkerkelijking. Maar in de landen waar de meeste zeelieden vandaan komen, de Filipijnen, Zuid-Oost Azië en Rusland, is de kerk heel groot en godsdienst heel belangrijk. Aan boord wordt met Kerst uitgebreid gekookt, vertelt Rasser. Het wordt uitbundig gevierd met een uitgebreid diner, inclusief gebraden biggen. "Als je kok bent, dan maak je overuren. Er moet goed gegeten worden", lacht Rasser.

Dat is er gelukkig nog wel, want de rest van de tijd is het zwaar voor de bemanning van de aangemeerde zeeschepen. "Als ze helemaal slecht in hun vel zitten, dan zeggen ze 'ik ben net een trekpop'. Je wordt een soort machine. Je volgt alleen nog maar orders op; werken, slapen, eten. Het is slavernij", concludeert Rasser. "Als wij goedkoope boodschappen willen, dan moeten andere mensen zich uitsloven."

Hij probeert ze een hart onder riem te steken tijdens de bezoeken die hij aan de schepen brengt. En hij bidt voor ze: Op filmpjes die hij op Facebook plaatst. "Dat vinden ze ook heel mooi. Daar sta ik van te kijken, als je voor iemand bidt. Dat vinden ze heél fijn."

Het hele gesprek met havendominee Leon Rasser kun je hier beluisteren.