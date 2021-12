Na overlijden vader moet duivenman huurwoning uit: "Ik kan niet zonder mijn duiven"

Jan de Gooijer jr. moet voor februari zijn huurwoning in Hilversum, waar hij het laatste jaar zijn vader verzorgd heeft, uit zijn. Zijn grootste zorg is niet zozeer wat er met hem gebeurt, maar waar moet hij heen met zijn tientallen duiven? "Als ik hier weg moet, dan is het over met mijn hobby."

Het is een passie die in het DNA van de mannelijke De Gooijers zit. Zijn opa en vader waren eveneens hartstochtelijke duivenmelkers. "Ik kan niet meer zonder ze. Echt niet."

Toen Jan besloot bij zijn vader te gaan wonen, had hij andere zorgen aan zijn hoofd dan eraan denken om ook hoofdhuurder te worden, zo zegt hij zelf. Nu moet hij naar alle waarschijnlijkheid over een goede maand het huis verlaten en daarmee komt er direct een einde aan zijn geliefde hobby: de duivensport.

Anderhalf jaar terug verliet Jan zijn eigen huis om in te trekken bij zijn zieke vader Jan sr. en afgelopen augustus overleed hij op 91-jarige leeftijd. Onlangs viel er een brief op de deurmat van de Alliantie dat Jan jr. per 1 februari de huurwoning moet verlaten.

In een reactie aan NH Nieuws laat woningcorporatie de Alliantie weten dat zij niet ingaat op persoonlijke situaties. Wel benadrukt de corporatie mee te voelen met Jan. "Het verlies van een ouder heeft enorme impact, zeker als dat betekent dat je je daarna zorgen maakt om de plek waar je woont." De twee partijen zijn met elkaar in overleg. De Alliantie zegt er alles aan te doen om een passende oplossing te vinden.

Nu hij zelf gepensioneerd is, dacht Jan meer tijd aan zijn, in totaal 150 duiven, te kunnen besteden. Daar lijkt een dikke streep door gezet te worden. Sterker nog, het is vermoedelijk einde oefening na dik 40 jaar duivensport.

Dag in, dag uit is hij in de grote achtertuin bezig met zijn duiven. Dat houdt onder meer in dat hij ze voedt en de hokken schoonmaakt. Vliegen mag momenteel niet vanwege de vogelgriep, dus het kunnen meedoen aan wedstrijden zit er voorlopig eveneens niet in.

"Ze zullen waarschijnlijk op het dak van dit huis komen te zitten, want dit is hun huis"

Voor Jan is er eigenlijk maar één optie: dat is blijven in de woning waar hij zijn geliefde hobby kan blijven uitoefenen. Hij hoopt op clementie van de corporatie. Ondertussen roept hij de steun in van zijn buren. De 67-jarige pensionado is een eigen petitie gestart. Een aantal buurtgenoten heeft al getekend. "Niemand heeft last van mijn duiven", aldus de Hilversummer. "Ik blijf strijdbaar."

Het doemscenario is dat Jan afscheid moet nemen van de woning van zijn vader en daarmee ook van zijn duiven. Met pijn in het hart moet hij zijn vogels dan verkopen. Ook al vinden de duiven een nieuw onderdak, de kans is groot dat de vogels terugkeren naar de Hilversumse woning van De Gooijer. "Ze zullen waarschijnlijk hier op het dak komen te zitten, want dit is hun huis."