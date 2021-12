Door corona staat huis van Tineke en Jaap vol met kerststalletjes

Noodgedwongen staat het huis van Jaap en Tineke Meester in Nibbixwoud vol met kerststalletjes. Het stel verzamelt de stalletjes, oftewel 'groepjes' zoals Tineke ze noemt, al jaren. Ze wilden de stalletjes dit jaar in de kerk tentoonstellen, maar dat ging helaas niet door vanwege corona.

"Ja en dan haal je een stalletje van boven, en dan maak je toch even alles open. En dan twijfel je over wat je wel of niet gaat neerzetten en dan kun je beter maar alles doen", vertelt de enthousiaste Tineke.

Dus staat het huis van Tineke en Jaap nu helemaal vol met stalletjes. Allerlei plankjes en kastjes in huis worden nu bezet door een kerststal. De een komt uit Turkije en de ander uit Colombia. In totaal komen de 300 stallen, die nu uitgestald zijn, uit meer dan dertig verschillende landen.

Dorpsgenoten zijn erg nieuwsgierig naar de verzameling van Jaap en Tineke, en elke dag komt er wel iemand langs om het te bewonderen. "Ze vinden het geweldig. Maar als je alles wilt bekijken, dan ben je niet zomaar klaar. Ik heb ook overal nog een verhaal bij. Dus we doen een koppie tussendoor."

Tineke vindt het jammer dat het dit jaar niet tentoongesteld kan worden in de kerk. "Vorig jaar zeiden we: volgend jaar gaan we er weer voor. Maar nu zitten we thuis met de stalletjes. Het is te wensen dat het volgend jaar niet weer zo is met Kerst."

Vorig jaar stonden de kerststalletjes wel opgesteld in de kerk. Kijk hieronder de reportage terug.