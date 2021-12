Brandweer: Ceres molen zou zijn afgebrand als riet er niet af was gevallen

De brandweer wordt als belangrijke schakel gezien in het redden van Ceres molen die oudjaarsavond 2019 in brand vloog. Meerdere korpsen schoten te hulp, maar als het riet er niet af was gevallen zou de molen zijn afgebrand. Dat zegt bevelvoerder Timo Kwast in de documentaire: 'Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand'.

Glocal Media / NH Nieuws

Om 21.46 uur komt de eerste melding binnen op de Meldkamer. Dan is nog niet duidelijk dat het gaat om de Ceres Molen, maar wordt gemeld dat er brand is bij basisschool de Molenwiek. Bevelvoerder Timo Kwast zit op dat moment thuis en gaat met spoed naar de kazerne. "Eenmaal daar werd duidelijk dat het om de molen ging", vertelt hij. Het is die avond ontzettend mistig, en niemand weet hoe groot de brand is. "Enkele vrijwilligers die naar de kazerne gingen, zijn langs de molen gereden. Maar omdat het zo mistig was hadden ze nog niks gezien. Dus we hadden nog weinig beeld van wat er werkelijk aan de hand was." Brand tussen de wieken Als ze eenmaal bij de molen komen met de eerste blusvoertuigen, zien ze het vuur. "Ik zag bovenin, tussen de wieken, dat er brand was. Daar speelden we op in door op te schalen. Want je weet een molen: dat is een hoop hout en riet. Dan weet je dat het heel moeilijk wordt om de molen te behouden, maar daar ga je op inzetten", vertelt Timo. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand groter wordt. Maar het rietdek op de molen maakt dat onmogelijk. "Riet laat het water eraf lopen. Dus water heeft weinig effect. Binnen is weinig ruimte, omhoog gaan is risicovol." Timo vervolgt: "Het ging heel snel. Als het een ander gebouw was geweest had je gezegd: 'het is niet meer te redden'. Maar we probeerden er zoveel mogelijk water op te krijgen om de constructie in stand te houden." Bekijk hier ook de documentaire over de brand en de wederopbouw van de molen: "Het wonder van Molen Ceres: twee jaar na de brand". Tekst gaat verder onder de video.

Wachten op vallen van riet Het blussen van een molenbrand is geen alledaags werk voor de brandweer die van afstand blust. Er zijn grote zorgen om de constructie en of de wieken er wellicht af vallen. De bevelvoerder van de brandweer weet dat in principe het riet eraf moet vallen. "Ik heb een rondleiding in de molen gehad toen mijn vader 70 werd. Toen vertelden de molenaars dat het riet gedekt was met henneptouw. Daardoor zou het riet bij brand eraf moeten vallen. Dat gebeurde uiteindelijk, waardoor we het karkas zelf konden blussen", legt Timo uit. Het blijkt de redding. "Zeker, want anders krijg je het water niet waar je het wilt hebben." Trots Dat de molen nu twee jaar later weer in de oude glorie is hersteld maakt hem trots als brandweerman. "Als post Bovenkarspel hebben we gemiddeld 140 uitrukken per jaar waar vrijwilligers zich voor inzetten. En uiteindelijk doe je het allemaal voor één ding en dat is dit."