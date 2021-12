GGD verwacht meer besmettingen na de feestdagen: "We moeten heel voorzichtig zijn"

In de laatste dagen voor kerst wordt steeds meer getest op corona bij de GGD in Amsterdam. Een paar dagen geleden werden nog 4000 tests afgenomen, inmiddels zijn dat er al meer dan 6000. Na de kerst verwacht de GGD dat de besmettingen zullen oplopen: "Ik verwacht wel dat mensen bij elkaar gaan komen."

Vorig jaar werd in de periode voor kerst nog bijna twee keer zoveel getest als gemiddeld. Dit jaar is de stijging niet zo hoog, maar wordt opnieuw steeds vaker getest. "We kunnen achtduizend mensen testen per dag," vertelt GGD-arts Ashis Brahma.

"Een dag of vier geleden waren dat er bijna 4000. Nu zitten we iets boven de 6000. Je ziet dus wel een toename, maar vorig jaar zaten we helemaal vol. We verwachten wel dat het nog iets oploopt, maar niet zoals vorig jaar."

Moe

Brahma verwacht dat in de periode na kerst de besmettingen zullen oplopen. "Ik ben realist, dus ik verwacht dat mensen gewoon bij elkaar gaan komen. Het is wel kerst," vertelt hij.

"Ik snap heel goed dat mensen er moe van worden, maar dit is wel de werkelijkheid. We hebben te maken met een virus dat wereldwijd rondgaat. Dat virus verandert, dat hebben we gezien met Omikron. En dat heeft te maken met dat de hele wereld nog niet gevaccineerd is.

Ook al hebben we hier onze boosterprik, in andere landen is dat nog niet zo. Dus ik denk dat we eraan moeten wennen dat dit virus bij ons is en dat we moeten nadenken hoe we op lange termijn hiermee om moeten gaan," volgens Brahma.