Nico en zijn gezin kunnen half jaar na verwoestende brand weer thuis kerst vieren

De familie Hoveling uit Muiden zal het jaar 2021 niet snel vergeten. Afgelopen zomer vloog hun huis in Muiden in de brand door een ongelukje van de buurvrouw met haar onkruidbrander . Zes maanden lang kon het gezin niet thuis wonen, maar nu vlak voor kerst is hun huis weer bewoonbaar. "We moeten nog veel verwerken, maar dat gaat ons lukken", vertelt vader Nico.

Op 15 juni van dit jaar raakt de familie Hoveling uit Muiden bijna alles kwijt. De buurvrouw zet per ongeluk met haar onkruidbrander de gezamenlijke schutting in de brand. Het huis van de familie wordt door de brand niet snel daarna verwoest. "Het is gebeurd, het had ons allemaal kunnen overkomen" vertelt Nico nu een halfjaar laten.

Al direct neemt hij zijn buurvrouw niks kwalijk, terwijl hij wel veel vragen krijgt of hij niet kwaad is. "Daar krijgen we niks mee terug en het had mij bijvoorbeeld met het barbecueën ook kunnen gebeuren. Het is gewoon een vonk geweest."

Impact

Toch is de impact van de brand groot op Nico en zijn drie kinderen. "De dag van de brand waren zij alle drie bij hun moeder, dat was fijn want ze konden meteen worden opgevangen", aldus Nico. Zijn kinderen weten nog wel goed hoe het was om terug te komen in het verbrande huis, een paar dagen na de brand. "Alle knuffels lagen op de bank en er lag heel veel water", vertelt de 9-jarige Roos.

Voor de oudste zoon, de 12-jarige Nico jr., was het vooral belangrijk dat speciale voorwerpen de brand hebben overleefd. "Zo heb ik hier de urn van onze hond Woody, die stond ergens op de kast, maar die is gelukkig nog heel." Ook zijn 'geboorteknuffels' hebben de brand doorstaan, daarom neemt hij ze nu dagelijks mee naar school, bang om ze eventueel toch kwijt te raken.

Bekijk hieronder hoe de familie emotioneel terugkijkt op de brand van afgelopen zomer.