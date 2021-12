Lugubere vondst in Hilversum: drie dode biggetjes uit protest op straat neergelegd

"Ik ben me werkelijk rot geschrokken", vertelt Wil aan NH Nieuws. "Ik liep over straat met mijn hondjes en het viel mij op dat een grote kraai een raar geluid maakte. Ik liep de hoek om en toen zag ik ze. De drie biggetjes. Ik heb direct de politie gebeld."

Quote

Wil is op een afstand blijven staan in afwachting van de politie. Ondertussen probeerde ze voorbijgangers met kinderen een andere richting op te loodsen. "Je zou er toch maar lopen met je dochter van drie. Ik kan er nog steeds niet over uit. Je mag echt van alles vinden van vleeseten, maar dit vind ik respectloos naar deze dieren. Als je lef hebt, blijf er dan gewoon bij staan."

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om doodgeboren biggetjes. Op dit moment doet de politie onderzoek hoe de dieren daar zijn gekomen en of er sprake is van een strafbaar feit.

De biggetjes lagen voor Woningcorporatie Het Gooi en omstreken. De politie zal de camerabeelden van de corporatie uitlezen om te achterhalen wie de diertjes daar heeft neergelegd.

De biggetjes zijn op deze foto vervaagd, wilt u de originele foto zien, bekijk dan de volgende foto. Tekst gaat verder onder de foto.