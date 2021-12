Kinderen Mijntje B. tevreden met straf voor hun moeder: verdachten in hoger beroep

De drie kinderen zijn altijd overtuigd geweest van de schuld van hun moeder, maar waren vooraf gespannen voor de uitspraak. In de zaal klonk na het uitspreken van de straf: 'yes'. "We zijn niet opgelucht, maar wel tevreden dat de rechter hetzelfde denkt als ons en dat het nu bewezen is verklaard", vertelt één van hen.

Mijntje B. ontzet door uitspraak

Mijntje B., die de uitspraak vanuit de gevangenis volgde, hoorde het hoofdschuddend en trillend aan. Ze heeft altijd ontkend haar man te hebben gedood. Maar volgens de rechter is de vrouw verantwoordelijk voor een koelbloedige moord.

"U heeft zich schuldig gemaakt aan de moord op Martin Griep. Uw echtgenoot met wie u vele jaren getrouwd was. U heeft hem met een vooropgezet plan op Eerste Paasdag 2020 in zijn eigen woning doodgeschoten."

Wisselende verklaringen medeverdachte

De rechter baseerde zich mede op de verklaringen van Marcus P. bij de politie. Huisvriend van de familie, en medeverdachte. Hij vertelde Mijntje B., op wie hij verliefd was, te hebben geholpen met het kopen van een wapen. En na de moord met het verkrijgen van een alibi en het weggooien van de kleren die ze droeg en het pistool. Voor zijn rol moet hij tien jaar de cel in.

Op zijn aanwijzen werd het wapen teruggevonden, maar forensisch onderzoek leverde niks op. Tijdens de zitting begin december legde P. wisselende verklaringen af. Volgens de advocaat van Mijntje B., Yehudi Moszkowicz, was zijn verhaal onbetrouwbaar. En zou P. de moordenaar zijn geweest. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs.

Dat P. wisselend heeft verklaard was ook de rechter niet ontgaan. "Hij kwam op zitting wat wisselend en inconsequent over in zijn verklaringen. Maar de rechtbank vindt dat zijn verklaringen op heel belangrijke punten steun vinden in het dossier en ander bewijs. En daarom is de rechtbank toch van zijn verhaal uitgegaan", aldus persrechter Myra Lamboo.

Hoger beroep

De zaak krijgt nog een vervolg. Want beiden verdachten gaan in hoger beroep tegen hun straf. Moszkowicz, die in het buitenland is, gaf daarbij geen uitleg. De advocaat van Marcus P., Mark Jan Bouwman noemt het: "Een zeer teleurstellende uitspraak. Ten opzichte van Mijntje B. is zijn rol onjuist gewogen." Het Openbaar Ministerie beraadt zich nog op de uitspraak.