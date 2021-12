Freya, Bertus, Remy en een lammergier: het dierennieuws van 2021 uit de Noordkop

Niet alleen mensen stonden in 2021 in het middelpunt van de belangstelling, ook dieren kwamen opvallend vaak in het nieuws voor. Van de op een onderzeeër uitrustende walrus tot een lammergier: we maakten een selectie van het dierennieuws uit de Noordkop.

Toch besloot Freya de sprong wel te wagen. Zij ging naar het marineterrein en besloot zelfs op een onderzeeër uit de toepasselijke Walrusklasse liggen. Het dier werd landelijk nieuws, al trok ze zich niets aan van alle aandacht. Na er zo'n drie weken te hebben vertoefd, trok ze verder. Ze is later in november gespot voor de Noordoost-Engelse kust en is voor het laatst gezien in de archipel tussen het noordelijke puntje van Schotland en Noorwegen.

2. Zeehond Bertus

Al twintig jaar liet zeehond Bertus zich met regelmaat zien in de haven van Den Helder. Hij was een vaste gast en vriend voor de Helderse vissers geworden en werd beschouwd als een mascotte voor de stad. Maar dit voorjaar verdween hij plots. Iedereen vreesde het ergste, vooral omdat er een overleden zeehond was gezien. "In mei was er een vrij grote, overleden kegelrob gevonden", zo vertelde visser Bert de Groot, naar wie Bertus was vernoemd, eerder. "Maar we konden het dier niet goed genoeg zien om te bepalen of het Bertus was."

Toen hij zich niet meer liet zien, werd ervan uitgegaan dat het dier niet meer leefde. Er werden initiatieven opgezet voor een standbeeld, zodat hij niet zou worden vergeten.

"Bertus is echt een soort mascotte voor Den Helder. Hij was er elke dag, en krijgt dan van iedereen wel een visje. Vooral voor kinderen is het leuk, omdat hij heel dicht bij die bootjes komt. Hij eet vaak gewoon uit je hand, dat is heel uniek", vertelde Bert in juli over Bertus.