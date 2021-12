Ook Zaanstad gaat aankoop Joods vastgoed onderzoeken

De gemeenten Zaandam en Zaandijk kochten in de Tweede Wereldoorlog onroerend goed op van de Duitse bezetter. Deze huizen hadden grotendeels Joodse eigenaren. Na de oorlog troffen de gemeenten regelingen voor rechtsherstel voor de gedupeerden. In één geval in Zaanstad is er onvoldoende bewijs en onduidelijkheid of rechtsherstel heeft plaatsgevonden. De gemeenten gingen alleen over tot compensatie als dit een wettelijke verplichting was.



"Dit is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis", vertelt wethouder Rita Noordzij. "De gemeente vindt het daarom van groot belang om nader onderzoek te doen en duidelijkheid te scheppen over de aankopen van de woningen en of er zorgvuldig gehandeld is als het gaat om de gedragingen naar de Joodse inwoners toe.”

Radboud Universiteit

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit. "Zij hebben veel ervaring met dit soort onderzoeken. In 2021 heeft de Universiteit dezelfde onderzoeken verricht voor Zutphen, Apeldoorn, Nijmegen en Deventer", schrijft de woordvoerder in het persbericht.

De eindrapportage zal vermoedelijk in de zomer van 2022 klaar zijn. In 79 gemeenten worden soortgelijke onderzoeken gehouden.