Vrouw belaagd op Bergense Guurtjeslaan, politie zoekt getuigen en vrouw die haar hielp

De vrouw stapte die zaterdagmiddag op het Plein in Bergen uit de bus liep in de richting van de Breelaan, toen een onbekende man haar achtervolgde. Toen de vrouw de Guurtjeslaan inliep, probeerde de man een gesprek met haar aan te knopen. Vlak voor de rotonde belaagde de man haar. De politie kan niet vertellen wat het 'belagen' precies inhoudt. Dat is daderinformatie, aldus een woordvoerder aan NH Nieuws.



De vrouw verdedigde zich en wist aan de man te ontkomen. Ze rende hard weg in de richting van de Boslaan; dit was rond 17.45 uur. In de Boslaan stond een andere vrouw met een kind. Deze vrouw bekommerde zich om het slachtoffer. De politie komt graag met deze vrouw in contact.

Signalement

Ook vraagt de politie getuigen of mensen die meer over het incident weten zich bij de melden. De man is tenger, ongeveer 1.70 meter lang en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij zou tussen de 25 en 35 jaar zijn. Hij droeg een spijkerbroek en een donkere jas. De man was ongeschoren en heeft donker, halflang en golvend haar.

De politie heeft een onderzoek naar de man ingesteld.