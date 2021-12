Gemeenteraad stemt over zware dossiers, ondanks dertien afwezigen

Voorafgaand aan de laatste raadsvergadering van het jaar hadden elf raadsleden zich afgemeld. De complete SP-fractie had per brief laten weten het 'totaal onverantwoord te vinden om fysiek te vergaderen in de huidige situatie' . Het is volgens de partij niet een goed voorbeeld voor de bewoners van een stad die voor een groot deel wel op slot is. "Maar is het ook wel erg naïef om te denken dat het virus de gemeenteraad zal overslaan.

In totaal waren er negen raadsleden van de coalitiepartijen afwezig (vier van GroenLinks, twee van de PvdA, twee van D66 en één van het CDA) en vier raadsleden van de oppositie (twee van de SP, één van JouwHaarlem en één van OPHaarlem). Ook wethouder Jur Botter liet weten liever niet te komen omdat er tijdens deze vergadering toch geen zaken onder zijn verantwoordelijk ter tafel kwamen.

Moussa Aynan van JouwHaarlem en Frans Smit van OPHaarlem verlieten de vergadering na het vragenuurtje aan het begin. Vooral fractievoorzitter Smit van OPHaarlem was verbolgen toen bleek dat de overige raadsleden niet van plan waren een aantal in zijn ogen niet urgente punten van de agenda te voeren. Hij wilde dat er zo kort mogelijk vergadert werd, "omdat mijn gezondheid nog niet in orde is. Mijn afweersysteem functioneert nog niet naar behoren."

Nadat er wel een aantal dossiers werden doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering van de Haarlemse raad op 12 januari 2022, vond Smit dat ook zaken als de startnotitie voor de herinrichting van het Stadionplein in Haarlem-Noord, verkeersmaatregelen voor het autoluwer maken van straten in de Vijfhoek en het Cultuurplan voor 2022-2028 wel even konden wachten.

Deadline

"Daar zit geen enkele haast bij", vond de fractievoorzitter van OPHaarlem. Alleen de Belastingvoorstellen en de Huisvestigingsverordening met nieuwe regels voor opkoopbescherming en splitsing van woningen waren volgens hem wel noodzakelijk om behandeld te worden in verband met deadlines. Maar Smit vond niet genoeg bijval van zijn collega-politici.

Burgemeester Jos Wienen riep op tot respect voor elkaar standpunten en vroeg de politici om de vergadering toch zo kort en krachtig mogelijk te houden. Hij hoopt op begrip voor de raadsleden die "het belang dat het bestuur van de stad doorgaat ondanks dat ze het lastig vinden om hier te zijn". Maar Smit wilde een statement maken. "Ik kan het niet verkopen dat het cultuurplan nu wel zo nodig besproken moet worden. En omdat ik al met hoogste moeite hier ben gekomen, ga ik nu toch weg."

Een motie over de groene klimopplanten voor bewoners in de Barrevoetstraat en de Koningsstraat werd met nipte meerderheid tijdens de stemming verworpen. Een inschatting leert dat met de stemmen van de afwezige raadsleden er eenzelfde uitkomst was geweest. Ook lijken de overige beslissingen niet anders uit te pakken dan wanneer wel de voltallige raad aanwezig was geweest.

De hele raadsvergadering duurde door de lange debatten alsnog drie uur.