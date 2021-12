Zes verdachten aangehouden na woningoverval Diemen

De bewoners werden rond 02.30 uur opgeschrikt door glasgerinkel. Voordat de bewoners het doorhadden, stond een groep mannen in hun huis. De overvallers gingen er korte tijd later in onbekende richting vandoor. Of de daders iets wisten buit te maken is nog niet onbekend.

Een van de verdachten, een 18-jarige Amsterdammer, bevond zich nog gewond in de woning toen de politie kwam. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omwonenden werd hij overmeesterd door de bewoners. Hij is aangehouden, net als vijf verdachten op de Diemerpolderweg. Het betreft vier Amsterdammers in de leeftijd van 18, 22 en 23 jaar en een 22-jarige man uit Herpen.

Een van de bewoners raakte bij een handgemeen gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. De zes verdachten zitten in beperkingen, dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.