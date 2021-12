Portugees met 102.000 euro in jaszakken aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft een Portugees met 102.000 euro in z'n jaszakken aangehouden op Schiphol. De 45-jarige man was vlak voor zijn aanhouding geland met een vlucht uit Zwitserland.

