Door een buddy kon Trees haar zieke man bezoeken: "Samen gelachen en een traan gelaten"

Nadat bij de Helderse Co Braam (85) kanker werd geconstateerd, moest hij een tijd verblijven in het Amsterdamse VU Medisch Centrum. Zijn vrouw Trees (85) wilde niets liever dan haar man bezoeken, maar zit in een rolstoel en kan zelf niet autorijden. Dankzij het buddyproject van zorgstichting Marian Kaij kreeg ze een maatje die haar heen en weer bracht en steun bood.

Het stel kwam in contact met vrijwilliger Annette de Rijk uit Bergen. Zij zorgde ervoor dat Trees haar man meerdere keren in het ziekenhuis kon bezoeken. En daar is Trees maar wat blij mee, want steeds een taxi inhuren is onbetaalbaar: "Een rit met de taxi kwam uit op 185 euro voor een enkele reis", vertelt Trees.

Annette zorgde voor het vervoer naar het ziekenhuis, maar betekende veel meer voor het stel. Annette en Trees konden het erg goed met elkaar vinden en ze bouwden een hechte band op. "We kunnen overal met elkaar over praten", vertelt Trees. Annette kan dat beamen: "We hebben gelachen en ook een traantje gelaten."

De operatie van Co is goed verlopen en hij woont inmiddels weer thuis. Het stel is enorm dankbaar dat Annette hen heeft geholpen. "Het was heel moeilijk om mijn vrouw bij mij in Amsterdam te krijgen, en dit project is dan een prachtige oplossing", zegt Co. Hij vervolgt: "Als ik jonger zou zijn, dan zou ik mijzelf ook opgeven om maatje te worden."

Annette is blij dat ze op deze manier 'iets kan betekenen voor de medemens': "Het is heel mooi om aan dit project mee te mogen werken. Je doet zoveel goeds voor de mensen."

In de video hieronder vertellen Trees, Co en Annette over hun ervaring. Tekst gaat verder onder de video: