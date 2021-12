Gemeente probeert aantal toeristenwinkels verder terug te dringen

Door het verwijderen van toeristische functies van 165 panden in de binnenstad probeert de gemeente de monocultuur in het centrum verder tegen te gaan. Op termijn moet het zorgen voor een ander aanbod.

Het gaat om panden in straten met postcodegebied 1012, waaronder het Damrak, de Haarlemmerdijk, de Kalverstraat, de Lange Niezel, de Leidsestraat, de Nieuwendijk en de Nieuwezijds Voor- en Achterburgwal. De eigenaren van de panden mogen daar per direct geen toeristenwinkel, sekswinkel, smartshop en horeca in openen, als dat er niet nu al in zit.

De bedoeling is dat er in de panden een andere invulling komt voor een breder publiek, zoals een kleding- of boekenwinkel, een kapper of fysiotherapeut, een schoenmaker of sportschool. De door het stadsbestuur aangewezen panden staan nu leeg, of er zit iets anders in dan de nu verboden functie.

Souvenirwinkel blijft souvenirwinkel

Op de meeste panden zitten echter meerdere functies. Het kan dus zo zijn dat een pand waarin een souvenirwinkel zit door de maatregel geen sekswinkel meer mag worden, maar het dus wel een souvenirwinkel blijft. Omdat de functies er maar eenmalig worden afgehaald, zal ook bij een toekomstig faillissement een nieuwe souvenirwinkel in het pand kunnen terugkeren.

"Door dit besluit neemt in het gebied het toeristisch aanbod af en maken we de binnenstad aantrekkelijker voor Amsterdammers, zodat zij meer reden hebben om te gaan winkelen in het centrum. Want Amsterdam is in eerste instantie een stad om in te wonen, en pas in tweede instantie een stad om te bezoeken", aldus wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken).

Bestaande panden

Eerder werden nieuwe toeristenwinkels in de binnenstad al door de gemeente in de ban gedaan, maar mochten bestaande ijswinkels, kaaszaken en ticketshops blijven bestaan. Deze nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat ook in bestaande panden er straks minder toeristische winkels kunnen komen.