Wethouder Victor Everhardt (Financiën) stopt ermee

Hij wordt directeur-bestuurder bij de Stichting Platform 31 en Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) in Den Haag. "Dit is een mooie kans, die goed bij mij en mijn achtergrond past, vanwege de combinatie van stedelijke ontwikkeling en het sociale domein", aldus Everhardt in een brief aan burgemeester Halsema.

De D66'er werd in november 2019 officieel benoemd tot wethouder, nadat zijn voorganger Udo Kock opstapte omdat hij het niet eens was hoe de coalitie de financiële crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) wilde oplossen. Everhardt was voordat hij in Amsterdam aantrad negen jaar wethouder in Utrecht.

Vervanging

Onder leiding van Everhardt werd het AEB verkocht. Ook was hij in tijden van de coronacrisis verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de gemeente. Wie zijn taken tot de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart waarneemt, is nog niet duidelijk. Het stadsbestuur en de gemeenteraad buigen zich later over waarneming portefeuilles en eventuele vervanging.

Everhardt: "Ik kijk terug op een bijzondere, boeiende maar ook intensieve periode, waarin ik gedurende ruim

twee jaar deel uit mocht maken van het bestuur van deze geweldige stad. Ik wil u bedanken voor

de goede samenwerking en de prettige sfeer waarin we hard hebben gewerkt, en nog steeds

werken, om Amsterdam beter en mooier te maken, en met gerichte investeringen door de crisis te

loodsen."