Mogelijk te veel nakomelingen bij nieuwe commerciële spermabank in Amsterdam

De pas in Amsterdam gevestigde European Sperm Bank (ESB) laat mogelijk te veel nakomelingen per donor toe. Hiermee omzeilt de bank de Nederlandse regels wat betreft donorschap, zo stellen Stichting Donorkind en Stichting Fiom in NPO Radio1-podcast Het Onderzoeksbureau .

Sinds 2004 mogen mannen in Nederland hun zaad niet meer anoniem donoren. Om relaties tussen bloedverwanten te voorkomen, is de medische richtlijn sinds 2019 dat een donor aan maximaal twaalf vrouwen mag donoren. Maar de nieuwe spermabank in Amsterdam omzeilt die richtlijn, zien Stichting Donorkind en Fiom, een stichting gespecialiseerd in afstammingsvragen.

"Zo verwijst de European Sperm Bank wensouders naar het buitenland als ze een anonieme donor willen en worden potentiële donoren volgens de stichtingen 'verleid' om vaak te doneren: ze krijgen 40 euro per donatie, met een maximum van 560 euro per maand", aldus Het Onderzoeksbureau.

Doneren mag bij de spermabank elke 48 uur, jaar in jaar uit. De spermabank schrijft op haar website dat een spermadonor voor niet meer dan 25 Nederlandse gezinnen wordt ingezet. In Nederland is de richtlijn twaalf gezinnen per donor.

Schokkend

De komst van de European Sperm Bank is volgens Ties van der Meer van Stichting Donorkind schokkend: "Veel halfbroertjes en halfzusjes wereldwijd zorgt voor veel ongemak. En zeker als er ook donorkinderen in het buitenland verwekt zijn, kan dat tot problemen leiden. Wat als twee donorkinderen een relatie en kinderen krijgen? Dat moet je echt niet willen."

De ESB zegt zich te houden aan de Nederlandse richtlijn dat een spermadonor in twaalf gezinnen een kind mag verwekken en dat de informatie op hun website niet klopt en inmiddels is gecorrigeerd.

Bovendien zegt de spermabank wensmoeders te informeren over behandelingen in het buitenland waarbij gebruik wordt gemaakt van anonieme spermadonoren, omdat er in Europa vrij verkeer van patiënten is.