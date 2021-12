Jaaroverzicht van de Noordkop: van de Lange Jaap tot Badpop en StukTV

Van de ene naar de andere lockdown: net als vorig jaar werd 2021 gedomineerd door het coronavirus. Maar er was natuurlijk ook ander nieuws. We blikken terug op acht mooie, ontroerende, ellendige en opvallende nieuwsmomenten uit de Kop van Noord-Holland.

1. Vuurtoren Lange Jaap op instorten Dat het niet veilig genoeg was om publiek toe te staan vuurtoren de Lange Jaap in Huisduinen in te gaan, was al meer dan twintig jaar bekend. En dat de toren hard aan onderhoud toe was, was ook geen verrassing. Maar dat hij in zó'n slechte staat was, dat de omgeving per direct met hekken moest worden afgezet, viel de meeste Nieuwediepers wel rauw op hun dak. Na de eerste berichtgeving in september werd er een onderzoek gestart. Daaruit bleek dat alleen sloop of gedeeltelijke herbouw nog tot de opties overbleef. De minister neemt in januari een besluit over de noodzakelijke acties op de korte en lange termijn.

2. Lizzy is Miss World Nederland In juli greep de inmiddels 21-jarige Lizzy Dobbe uit Den Helder net naast de titel van Miss World Nederland en werd ze tweede. Toen een paar maanden later bleek dat de nummer één moest afhaken - ze wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus (wat een eis was) - kreeg Lizzy alsnog de sjerp omgehangen. Zij zou in december voor Nederland afgevaardigd worden naar de verkiezingen in Puerto Rico. Op het laatste moment ging dat trouwens niet door vanwege meerdere coronabesmettingen bij zowel deelneemsters als medewerkers. Lizzy testte overigens negatief. De verkiezing wordt ingehaald op 16 maart 2022. Tekst gaat door onder de foto.

3. Vondelingenkamer geopend Op initiatief van ziekenhuismedewerker Suzan Ernst kreeg het ziekenhuis in Den Helder in maart de primeur door als eerste ziekenhuis van Noord-Holland een vondelingenkamer te openen. De vondst van een dode baby, in 2017, in een plantenbak in Rotterdam was voor haar de druppel. "Het raakte me en ik voelde me verantwoordelijk er iets mee te doen. Er moest iets komen, zodat ouders niet meer uit wanhoop hun kindje op straat zouden achterlaten." In de vondelingenkamer kunnen ouders, als ze willen anoniem, veilig hun baby achterlaten. Hoewel ze merkt dat in Den Helder meer 'sociale indicaties' zijn dan bijvoorbeeld in Alkmaar, vindt Suzan dat een vondelingenkamer overal van nut kan zijn. "Eigenlijk vind ik dat het in elk ziekenhuis moet zijn. Wat mij betreft is Den Helder het begin van Noord-Holland."

4. Badpop ging nog net wél door Na 'Dansen met Janssen' en voor alle festivals weer werden verboden, had Badpop het geluk dat het als een van de weinige festivals begin juli wel door kon gaan. Het werd een waar feest in Waarland en iedereen feestte alsof de hele coronapandemie even niet bestond. Tekst gaat door onder de video.

5. Inzamelactie voor Tanja Groen Het werd, achteraf bezien, een van zijn laatste grote acties: de poging van de in juli vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries om 1 miljoen euro op te halen om de verdwijningszaak van Tanja Groen uit Schagen na bijna 28 jaar op te lossen. "Haar ouders zitten in tergende onzekerheid", zo zei Peter op de dag van de persconferentie. "Ze geloven dat ze niet meer leeft. Maar die ene promille vreet aan ze. Ze hebben recht op duidelijkheid. Ze komen op leeftijd. Grootste angst is nooit te weten wat er met hun kind is gebeurd." Na zijn dood werd alsnog het beoogde bedrag opgehaald. In een podcastserie van lokale journalist Jesler Bos wordt ingegaan op de raadselachtige verdwijning. Ze sprak het afgelopen half jaar met achterblijvers uit Schagen. Hoe maakt de verdwijning, 28 jaar later, onderdeel uit van hun leven en wat heeft het met de lokale gemeenschap in Schagen gedaan? Beluister hieronder het eerste deel van de podcast:

6. Documentaire Wederopbouw van Den Helder Het was vorig jaar 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Den Helder had zwaar geleden onder de oorlog: de marinestad was meer dan 150 keer gebombardeerd (en daarmee een van de zwaarst getroffen steden van het land). Na de oorlog werd de stad weer in no-time opgebouwd, en nog steeds wordt hard gewerkt om de stad haar ziel terug te geven. Verslaggever Matthijs Gemmink maakte begin dit jaar een korte documentaire over Den Helder. De tekst gaat verder onder de video:

Docu over de wederopbouw van Den Helder: 75 jaar bouwen aan de stad - NH Nieuws

7. Dreigement vaccinatielocatie Een 37-jarige man uit Den Helder werd in maart opgepakt toen hij dreigde een bom te laten afgaan bij het net geopende vaccinatiecentrum aan de Drs. F. Bijlweg in Den Helder. Het Openbaar Ministerie oordeelde al gelijk dat er sprake was van het voorkomen van een terreurdaad. De man zelf zag het anders. Het was volgens hem allemaal een grap. Het waren volgens hem 'domme en stoere uitspraken' onder invloed van drank. "Ik heb er veel spijt van en zou het achteraf gezien nooit hebben gedaan", zo verklaarde hij tegenover de rechter. Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden. Hij werd vrijgesproken. Het OM is in hoger beroep gegaan, de zaak wordt in 2022 behandeld.

