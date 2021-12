Plannen voor bouw 34 appartementen oostelijk Keucheniusgebied concreet

De ontwikkeling van het westelijk deel van het gebied is in 2019 afgerond. Aan de andere zijde zullen 34 appartementen worden gebouwd in dezelfde stijl. Het gaat om twee blokken van acht woningen en een blok met vierendertig appartementen.

Het oostelijk Keucheniusgebied omvat een deel van de Tuinstraat en Keucheniusstraat tot aan de AH-bevoorrading.

In februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen. Na de nodige onderzoeken, kan de bouw van start gaan.