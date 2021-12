De Peiling: ik vier dit weekend kerst

Cadeautjes onder de boom, spelletjes spelen met het gezin of lekker gourmetten met vrienden. Dit weekend is het zover: het kerstfeest wordt gevierd. Toch ziet kerst er dit jaar ook weer anders uit dan normaal en zijn volle kersttafels niet de bedoeling . Ondanks dat, gaan veel mensen er fijne feestdagen van maken. Hoe zit bij jou, vier jij kerst dit weekend? Hoe ga je het vieren?

Dit weekend wordt er bij veel Noord-Hollanders op verschillende manieren kerst gevierd. Bij sommigen begint dat vandaag al naar aanloop van kerstavond. Uit eten gaan zit er dit jaar helaas niet in, maar toch wordt bij veel gezinnen de tafel gedekt voor het kerstdiner. Alleen een volle tafel niet de bedoeling vanwege de oplopende coronabesmettingen. Buiten het eigen huishouden is het advies met de feestdagen dat er maximaal vier gasten mogen aanschuiven (uitgezonderd van kinderen tot en met 12 jaar).

Vier jij kerst dit weekend?

Kerstmis vindt wereldwijd plaats op 25 december. In Nederland vieren we twee kerstdagen, Eerste kerstdag op 25 december en tweede kerstdag op 26 december. Ook wordt kerstavond op 24 december vaak al feestelijk gevierd. Vorig jaar gaf in totaal 80 procent van de Nederlanders aan aan dat zij Kerstmis zouden vieren. Corona is voor veel mensen de

belangrijkste reden om de feestdagen niet te vieren.

Vier jij kerst dit weekend? Zitten jullie van het weekend met het gezin ganzenbord te spelen of wordt het gourmetstel van zolder gehaald? Nodig je opa en oma uit of vier je het toch via Zoom met de familie? Of vier je het niet en is het gewoon een weekend als ieder ander?