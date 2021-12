Een wielrenner in een string en AZ niet langer 'dakloos': dit was 2021 in regio Alkmaar

Er viel dit jaar genoeg te mopperen, maar gelukkig was er ook veel mooi, bijzonder of opmerkelijk nieuws in de regio Alkmaar. We nemen je graag mee op deze laatste dag van het jaar in een - zeker niet volledig - overzicht van al het positiefs wat jullie en ons is opgevallen.

Ook voor Jopie en Ingrid uit de Egmonden was er goed nieuws. Beide zaten met een woonprobleem waar dit jaar eindelijk een oplossing voor is gekomen. De 82-jarige Jopie Glas woont in Egmond aan Zee in een bovenwoning, en moet door haar fysieke beperkingen dagelijks de strijd aan met een trap. Maar in november was er heuglijk nieuws: na jaren misgrijpen heeft ze een passende woning gevonden.

En ook Ingrid Schouw uit Egmond-Binnen kan weer lachen. De manegehouder mag na een wijziging van het bestemmingsplan haar bedrijfswoning boven haar stal weer betrekken. Sinds 2014 was dat haar verboden, maar in november kwam er dan eindelijk witte rook en kan zij 's nachts weer zelf alle dagen over de paarden waken.

Walvis voor de kust

In Camperduin kon er in oktober worden genoten van de capriolen van een bultrug voor de kust. En dat deden er velen, is te zien in onderstaande video: