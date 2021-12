Met Kerst in quarantaine: Sabine moet nog even, Jorne en zijn gezin zijn er net uit

Geen kerstdiner aan een tafel met familie voor Sabine Scholte uit Hoorn. Noodgedwongen zit ze deze kerst in quarantaine op haar slaapkamer, omdat ze corona heeft. "Het is wel een beetje eenzaam", vertelt ze. En voor Jorne Verweij uit Enkhuizen was het nog even spannend: mag hij Kerst met familie en vrienden vieren of zit hij toch verplicht binnen? NH Nieuws sprak hem vlak nadat hij de uitslag ontving deze ochtend.

Maar een dag later krijgt ze te horen dat er meerdere vrienden, wel gevaccineerd, positief getest zijn. "Ik dacht nog: dit gaat mij niet gebeuren." Maar woensdag begint ook Sabine zich beroerd te voelen. "De kachel stond hoog, maar ik had het de hele tijd koud."

"Ik geloof in mijn eigen immuunsysteem, dus dacht dat het wel goed zou komen", vertelt de ongevaccineerde Sabine die net terugkomt van de teststraat. Ze zat maandagavond met wat vrienden bij elkaar om spelletjes te spelen. Er was op dat moment nog niks aan de hand.

Na een test komt ze erachter dat ook zij positief is: dat betekent dus quarantaine. "Ik zit nu de hele dag op mijn slaapkamer. Als ik honger heb, dan zetten mijn ouders een dienblad met eten voor de deur." De rest van de familie test zich nu elke dag om het in de gaten te houden.

"De uitslag was negatief, we zijn als gezin vanmorgen dus eindelijk uit quarantaine", vertelt Jorne terwijl hij samen met zijn zoontje Willem (1,5) bij opa en oma op koffiebezoek is. Samen met zijn vrouw Ellen (37) en dochter Fien (5) zaten zij vanaf 8 december in quarantaine.

Terwijl Sabine weet dat ze in haar slaapkamer moet vertoeven deze Kerst, zat Jorne Verweij uit Enkhuizen nog in spanning. Hij en het gezin hebben gister een test bij de GGD gedaan en wachten op de uitslag. Vanmorgen kwam het verlossende antwoord dan eindelijk binnen: de test is negatief.

Op de vraag of ze zich nu wel laat vaccineren, is ze heel duidelijk. "Nee dat niet, ik vertrouw nu juist nog sterker op mijn eigen immuunsysteem. Ik vind vaccinatie enger dan het hebben van corona zelf. Puur vanwege dat ik niet weet wat de vaccinatie op langere termijn doet."

Ook haar vrienden zitten nu noodgedwongen binnen. "We hebben een app voor Rummikub gedownload en gaan dat met elkaar spelen." Daarnaast hoopt ze toch nog bij het kerstdiner aan te kunnen schuiven thuis. "Wel digitaal natuurlijk! Via Facetime, dan ben ik er toch nog een beetje bij."

"We zijn blij en opgelucht. Deze periode is voor ons niet vervelend geweest, ook omdat niemand echt klachten had. We zijn ook allemaal gevaccineerd, behalve de kinderen vanwege hun leeftijd. Ellen had wel wat griepachtige klachten, maar gelukkig ook niet erg", vertelt hij. Zelf heeft Jorne vorig jaar in december al corona gehad.

Het laten testen bij de GGD in combinatie met zelftesten werd binnen het gezin de normaalste zaak: "De kinderen kregen na een GGD-test een diploma mee: Fien heeft nu vier diploma's, dus we kunnen kwartetten", grapt hij.

Voor het gezin was het wel even roeien met de riemen die ze hadden. "Dat er steeds op de laatste dag van de quarantaine weer iemand uit het gezin positief testte", dat hakte er bij de familie wel in. "Mijn vrouw kreeg eerst op 8 december haar 'positieve' uitslag, en toen we uit quarantaine mochten, bleek mijn zoontje besmet te zijn: hij had geen klachten, dus dit hadden we compleet gemist."

Geen erge periode

Maar voor het gezin Verweij was het geen nare periode, zij maakten het binnen gewoon extra gezellig: "Kleuren, spelletjes spelen, liedjes zingen, buiten in de tuin de open haard aandoen en marshmallows eten en om vijf uur even de televisie aan."

Ook voor de kids was het te doen, vertelt Jorne. "Mijn zoontje Willem merkt er niks van en mijn dochtertje Fien vond het wel fijn de hele tijd met papa en mama." Maar ook was er wel een momentje van teleurstelling aanwezig: "Wel was Fien even verdrietig, omdat zij de kerstlunch op school miste. Vorig jaar toen ik corona had, miste zij toen ook al Sinterklaas op school."

En of ze er nog iets van hebben opgestoken? "We hebben wel geleerd dat we het altijd nog wel leuk hebben thuis. Ook is het een bevestiging dat je weet dat het goed zit als je 16 dagen op elkaars lip zit."