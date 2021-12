Kerst wordt zonnig en koud met af en toe een vlokje sneeuw

Kerst zal dit jaar zonnig en koud zijn. Vannacht valt er nog wat neerslag met mogelijk natte sneeuw. Overdag zijn er flinke perioden met zon en komt de temperatuur niet boven het vriespunt uit. De wind komst uit het oosten waardoor de gevoelstemperatuur nog kouder is, zo voorspelt NH-weerman Jan Visser.

Op tweede kerstdag is het eveneens flink bibberen. Het kwik daalt tot een paar graden onder nul. In de loop van de dag gaat de temperatuur omhoog en gaat het regenen. Mogelijk valt er dan op enkele plekken natte sneeuw. Bovendien is er kans op ijzel.

Jaarwisseling

De jaarwisseling verloopt een stuk warmer. Volgens Visser kan de temperatuur zelfs boven de tien graden uitkomen, maar zal het wel wisselvallig zijn.