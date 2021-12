Toch snelle opkoopbescherming in Haarlem om huisjesmelkers te weren

Het is in Haarlem onder druk van de gemeenteraad toch gelukt om heel snel een opkoopbescherming te regelen. Investeerders kunnen vanaf 1 februari geen huizen met een WOZ-waarde tot 389 duizend euro kopen, om het daarna duur te verhuren.

Wethouder Marie-Thérèse Meijs was eerst huiverig om het zo snel al te regelen. Het Rijk maakt het de gemeenten per 1 januari mogelijk om deze strenge regels te hanteren. De Haarlemse gemeenteraad wilde dat hier zo spoedig mogelijk gebruik van gemaakt werd. Meijs was bang dat het ten koste zou gaan van de zorgvuldigheid en vreesde juridische gaten in de verordening.

Ook in Hilversum en Amsterdam leeft de vurige wens om met een dergelijke opkoopbescherming de overspannen situatie op de woningmarkt te temperen. In Amsterdam heeft de gemeenteraad wel meer tijd genomen om het juridisch in kannen en kruiken te maken. In Hilversum heeft de gemeente een ambtenarentekort, waardoor onder andere de regeling in de verordening nog niet is uitgewerkt.

Wethouder Meijs is nu wel blij dat de regeling in Haarlem wel snel ingezet kan worden. "Met deze maatregel hebben we meer grip op de woningmarkt en bieden we koopstarters en mensen met een middeninkomen meer kansen op een betaalbare woning."