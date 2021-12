Schoorlse Cindy zal 'haar Prince George' nooit vergeten: 'Erfenis uit mijn jeugd'

Het is exact 100 jaar geleden dat de Prince George bij Camperduin verging. Een gebeurtenis die Cindy Meereboer uit Schoorl al haar hele leven intrigeert. Want ruim 90 jaar lang staken de resten van het slagschip uit de Eerste Wereldoorlog hier uit zee. Nadat het schip enkele jaren geleden tijdens de kustversterking onder het zand verdween, begon ze te schrijven. Als eerbetoon aan het roemloze einde van dit schip.

Het Britse schip strandde op 28 december 1921 op Hoofd 24 van de Hondsbossche Zeewering. Het had dienst gedaan in de Eerste Wereldoorlog en was daarna verkocht aan een Duitse sloper. Onderweg ging het voor anker in een storm, sloeg los en belandde op de stenen bij Camperduin. Een poging om het slagschip te bergen mislukte, maar het scheepswrak bleek van pas te komen. De Prince George werd voortaan gebruikt als golfbreker.

Cindy Meereboer: "Ik ben opgegroeid met de Prince George. Als kind vroeg ik mij al af waarom hier een oorlogsschip ligt. Ik vond het spannend en toen al maakte het schip veel in mij los. Later ging ik catamaranzeilen en moest ik altijd uitkijken om er niet tegenaan te varen. De Prince George speelde altijd een rol. Op een of andere manier moest ik altijd rekening houden met dat schip. Het is gewoon een erfenis uit mijn jeugd."

Ruim 90 jaar lag het wrak voor de zeewering bij Camperduin. Tot het zeven jaar geleden verdween onder een dikke laag zand door de kustversterking. Deze ondergang van het geliefde wrak maakte bij Cindy nog meer los. "Heel ongepast om zo'n schip zomaar onder het zand te storten. Oneerbiedig bijna."

Boek

Vanaf dat moment begon ze te schrijven over de Prince George. Het werd een avontuurlijk verhaal waarin de geschiedenis van het schip is verweven met fantasie. De hoofdpersoon heet LPG, wat staat voor Little Prince George. Hij gaat aan boord van het schip en maakt van alles mee. "Ik wilde een kinderboek maken, maar het is meer voor 12 jaar en ouder geworden", vertelt Cindy.

Het manuscript is klaar en eigenlijk was ze van plan deze week te gaan voorlezen in een strandpaviljoen. Samen met de tentoonstelling van tientallen schilderijen en illustraties die Peter de Boer voor haar boek maakte. De lockdown zette een streep door dat plan. Liefhebbers zullen nog even moeten wachten op de avonturen van Little Prince George totdat het boek wordt uitgegeven.

Bekijk hieronder de video over de Prince George die 100 jaar geleden verging: