Den Helder zegeviert in spectaculaire basketbalderby tegen Amsterdam

De Noord-Hollandse basketbalderby is een prooi geworden voor Den Helder Suns. In de eigen Sporthal Sportlaan bleek Den Helder vanavond in het laatste kwart te sterk voor provinciegenoot Apollo Amsterdam: 80-75.

Peter van Noord: "We gaan met een goed gevoel de kerst-break in" - NH Sport/Frank van der Meijden

Beide ploegen gaven elkaar in de openingsfase geen krimp. Na het eerste kwart stonden de bezoekers uit de hoofdstad nipt voor: 19-22. In het tweede kwart leek Apollo uit te gaan lopen door enerzijds persoonlijke fouten aan de kant van Suns en door een aantal succesvolle driepunters van Roger Moute a Bidias namens de Amsterdammers. Den Helder knokte zich echter terug in de wedstrijd en bij de rust was er nog altijd maar een klein verschil van twee punten tussen beide ploegen: 33-35. Tekst gaat verder onder de video

Wierd Goedee: "Deze hadden we niet hoeven te verliezen" - NH Sport/Frank van der Meijden

Suns slaat toe In de tweede helft scoorde Apollo dankzij Sergio de Randamie op de juiste momenten de punten, maar Den Helder bleef door een aantal knappe scores van Sam Huurman in het spoor. In het vierde kwart sloeg de ploeg van coach Peter van Noord uiteindelijk toe. Het gevaarlijke wapen van Stan van der Elzen, zijn driepunter, begon eindelijk te vallen en plotseling stond Suns voor met vijf punten. Den Helder gaf in de laatste minuten de voorsprong niet meer uit handen en zo werd de overwinning veilig gesteld: 80-75. Tekst gaat verder onder de video

Sam Huurman: "Deze overwinning voelt inderdaad heel lekker" - NH Sport/Frank van der Meijden

Vierde overwinning Voor Apollo betekende het de negende nederlaag van het seizoen. In de BNXT League neemt Amsterdam nu de zesde plaats in op de ranglijst. Den Helder boekte zijn vierde overwinning van het seizoen maar staan nog wel op de voorlaatste plaats. Aanstaande maandag komt Suns opnieuw in actie. Dan komt Zwolle op bezoek in Den Helder. Later volgt op deze website een samenvatting van het duel.