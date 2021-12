Mijntje B. krijgt 18 jaar cel voor moord op haar man Martin Griep

Mijntje B. (63) is tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar man Martin Griep. Volgens de rechter is de vrouw degene die de trekker overhaalde. Haar handlanger Marcus P. verdwijnt voor 10 jaar achter de tralies.

De uitspraak, is de dag waar de drie kinderen van Mijntje B. en Martin Griep lang naar hebben uitgekeken, maar ook erg tegenop zagen. Voor hen stond de schuld van hun moeder vanaf het begin vast. Een uitgebreide reactie van de kinderen volgt later.

Maar daar ging de rechter niet in mee, die zei dat andere verklaringen het tegendeel bewees. Hij veroordeelde P. wel voor het helpen van Mijntje B. De man, een huisvriend van de familie, moet voor 10 jaar de cel in.

Niet veel later wordt hij dood gevonden, hij is neergeschoten. Zelf ontkent B. alle betrokkenheid, maar medeverdachte Marcus P. heeft een verklaring afgelegd dat hij haar had geholpen om een alibi te geven. Ook had hij geholpen met het weggooien van het pistool en haar kleren. Op zijn aanwijzen is het wapen ook teruggevonden.

Het Openbaar Ministerie eiste begin december 18 jaar cel tegen Mijntje B. Op Eerste Paasdag vorig jaar had ze met Martin Griep afgesproken om samen de belasting door te nemen in zijn woning. De twee zouden gaan scheiden.

