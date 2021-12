Kwispel quiche en tiramiwoef: dieren krijgen eigen kerstdiner

Ook de dieren in dierenopvang Haarlemmermeer worden deze kerst niet vergeten. Niet alleen krijgen zij een eigen kerstdiner, ook komen er allerlei donaties voor de dieren van gulle gevers. Van halsbandjes tot krabpalen. "Met werkelijk alles zijn we blij."

"Ik vind het zelf echt heel leuk", zegt Rick Braam, beheerder bij Dierenopvang Haarlemmermeer. "Wij stellen beschikbaar dat mensen iets kunnen doneren wat asieldieren tijdens de kerst voorgeschoteld krijgen."

Online zijn er keuzes tussen verschillende menu's met gerechten als Krabpaaltartaar en tiramiwoef. Aan de gerechten zijn verschillende prijzen verbonden tussen de vijf en veertig euro. Online zijn er nu zo'n negentien kerstdiners gekocht.

Donaties

Ook krijgt de dierenopvangloactie veel fysieke donaties binnen, bijna elk uur. Braam: "Heel veel verschillende dingen. Van voer tot krabpalen, halsbanden, riemen...". "Wij vinden het heel belangrijk om een bijdrage te leveren. Juist in deze tijd", zegt een van de donateurs.

Met kerst is de dierenopvang dicht. Om, zoals Braam zegt, er echt even voor de dieren te zijn en leuke activiteiten met ze te doen. "We hebben een ballenbak en we gaan lekker met ze wandelen." Daarnaast krijgen de dieren een wasbeurt en dus een goed kerstdiner. "En daarna lekker naar bed."

Ondanks dat het dierenasiel er alles aan doet om ook de dieren een zo mooi mogelijke kerst te bezorgen, hoopt Braam, net als de dieren, maar op één ding: "Uiteindelijk willen we natuurlijk dat alle dieren lekker thuis kerst kunnen vieren bij een eigenaar die zielsveel van hem hen houdt."