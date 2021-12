5,5 Miljoen van provincie voor stationsgebied Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn bestaat uit station Hoorn, maar ook het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Naast het opknappen van het station is er in de omgeving van het station ruimte voor minstens 1.000 woningen. Samir Bashara, wethouder Poort van Hoorn, is blij met de bijdrage. "De ontwikkeling van de Poort van Hoorn is een van de grootste en meest ingrijpende ontwikkelingen ooit in onze stad. Dat kunnen we als gemeente niet alleen."

Het OV-fonds

De Poort van Hoorn is onderdeel van het OV-fonds van de provincie. De subsidie is bedoeld om de reis van deur tot deur te verbeteren. Zo kunnen reizigers snel overstappen op de bus of de trein en is er een betere verbinding tussen Hoorn en Amsterdam.