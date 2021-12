Herrieprotest ondernemers tegen harde lockdown: "Willen geen afscheid meer nemen van personeel"

In de Haarlemmerbuurt en op een aantal andere plekken in Amsterdam demonstreerden tientallen winkeliers en restauranthouders vanmiddag om precies 12 uur tegen de derde lockdown.

Ze zetten hun ongenoegen kracht bij door op potten en pannen te slaan. "Wij kunnen geen afscheid meer nemen van personeelsleden", zegt de eigenaresse van restaurant De Vrouw met de Baard. "Zoveel mensen zijn weg, zoveel mensen hebben we moeten ontslaan en dan nu weer. Of we het zelf gaan redden is ook nog maar de vraag."