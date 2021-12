Herstelde Rekervlotburg is nu een 'brug van 10 miljoen'

De totale schade na de aanvaring van een schip tegen de Koedijkse Rekervlotbrug in februari, loopt op tot een miljoen euro. De brug, in de volksmond al jaren de 'flopburg' genoemd, blijkt hiermee opnieuw een geldslurper te zijn. Qua kosten tikt 'ie nu de tien miljoen euro ruimschoots aan, als je de aanleg en bijkomende (reparatie)kosten bij elkaar optelt.

Op 8 februari maakte een schipper een stuurfout en voer tegen de vlotbrug aan. De schade na de aanvaring blijkt dus een miljoen euro, meldt de provincie Noord-Holland, eigenaar van de brug, aan mediapartner Duinstreek Centraal. In dat bedrag zitten ook de kosten voor het tijdelijke pontje.

De Rekervlotbrug, in het Noordhollandsch kanaal tussen Koedijk en Bergen, kon na een reparatie van acht maanden deze week weer gebruikt worden. Met de verzekeraar van het schip wordt nog onderhandeld over de schade. Experts zijn nog altijd in gesprek met de verzekeringsmaatschappij om de hoogte van die schadeuitkering te bepalen.

10 miljoen

De nieuwe vlotbrug werd in 2012 officieel geopend. De aanleg kostte 8,6 miljoen euro. De brug werd jaren later opgeleverd dan gepland door constructieproblemen tijdens de bouw. Daarna was de brug meermaals buiten gebruik door technische mankementen. Zelfs een extra budget van 650.000 euro voor herstelwerkzaamheden was al snel volledig besteed.

Door alle problemen staat de brug bekend als ’de flopbrug’, ’de duurste duikplank van Nederland’ en ’de brug der zuchten’.