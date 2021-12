Condoleanceregister geopend voor slachtoffer fatale aanrijding Oudkarspel

Gemeente Langedijk heeft een condoleanceregister geopend voor Jesse Smit (20). De jongeman overleed afgelopen week aan de verwondingen die hij opliep nadat hij de week ervoor in Oudkarspel door de bestuurder van een bestelbus werd aangereden. Het boek kan worden getekend in het gemeentehuis De Binding in Zuid-Scharwoude.

NH Nieuws

Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt op sociale media. "Heel Langedijk leeft mee met de slachtoffers van het ongeluk op zondag 12 december in Oudkarspel", staat in het bericht te lezen. "In het bijzonder zijn de gedachten van ons allemaal bij Jesse Smit die afgelopen week overleed." Langedijk opende het condoleanceregister omdat 'veel Langedijkers naar een plek zoeken om hun medeleven uit te spreken'. Wie wil, kan tot en met vrijdag 31 december op werkdagen tussen 8.00 uur tot 18.00 uur een boodschap voor de familie van Jesse achterlaten. Het boek wordt na 31 december overhandigd aan de familie van Jesse.

Bestuurder gearresteerd Het ongeluk aan de Voorburggracht gebeurde zondagmiddag 12 december rond 17.40 uur. Een groep jongeren fietste over de weg richting Noord-Scharwoude toen ze werden aangereden door een zwarte bestelbus. Allen hadden even verderop in een café Max Verstappen wereldkampioen zien worden in de Formule 1. Naar verluidt wilde de bestuurder de jongeren inhalen en ging dit gruwelijk mis: hij raakte zeker vijf van hen. De bestuurder reed door. Mede door de hulp van oplettende buurtbewoners en een achtergebleven nummerbord, kon hij kort daarna in zijn woning worden gearresteerd. De 28-jarige man uit Noord-Scharwoude zat één dag vast, maar mag het onderzoek thuis afwachten: lees hier waarom hij het onderzoek in vrijheid mag afwachten. De andere vier twintigers die gewond raakten, maken het naar omstandigheden goed.