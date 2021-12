Slachtoffers woedend op 81-jarige buurvrouw die hun in de brand wilde te steken

"Ik ben er helemaal klaar mee, ik steek de heleboel in de fik", zegt de 81-jarige Huberta T. uit Volendam tegen een voorbijganger die haar ziet rommelen bij de deur van haar buren. Ze wordt verdacht van een poging tot moord op haar buren door middel van brandstichting. Dat ze schuldig is, lijkt vast te staan. Het Openbaar Ministerie eist drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de 81-jarige Huberta T.

Hoeveel kalmerende medicijnen ze die nacht heeft genomen weet ze niet meer. "Niet meer dan normaal", zei ze tijdens het onderzoek. Volgens T. zou ze de brandstichting zijn begonnen in een vlaag van verstandsverbijstering. Van haar daad kan zij zich niets herinneren. Ook als de rechter de beelden van het verbrande huis toont, zegt Huberta dat het 'verschrikkelijk is om te zien', maar er niets meer vanaf te weten.

De veroordeelde zou al jarenlang ruzie hebben met haar buren. Een druppelende kraan zou haar tot waanzin hebben gedreven. "Ik wilde me niet druk maken, maar ‘s nachts, ik had net een pilletje genomen, en toen brak het in mijn hoofd. Toen heb ik in de schuur dingen gedaan die ik niet meer weet.", verklaarde Huberta vandaag in de rechtszaal.

Daarnaast zou de verdachte rustig en direct met een doek en wasbenzine naar de buren zijn gelopen. Camerabeelden die vandaag in de rechtszaal werden getoond bevestigen dit. Op de beelden is duidelijk te zien dat Hubert T. om zeven uur in de ochtend met een doek, een fles en een hamer naar de deur loopt. Drie minuten later zijn dikke rookwolken te zien. Na tips vindt de politie een lege fles met vermoedelijk wasbenzine bij Huberta T. thuis.

"We waren afscheid aan het nemen van elkaar. Ik zei tegen mijn man: dit is het einde"

Huberta heeft al heel lang ruzie met haar buren, vaak over kleine dingen, zegt ze zelf. Volgens haar zijn er wel pesterijen die al jaren duren. Muziek die in de avond draait, de aansluiting van een riool, aanbellen in de nacht. En dus een druppelende kraan.



De slachtoffers hebben die ochtend ternauwernood aan de vlammen kunnen ontsnappen De bewoners van 81 en 78 jaar wisten weg te komen om via een raam op de eerste verdieping die uitkwam op een plat dak. Nadat ze met een ladder naar beneden kwamen, verloor de vrouw het bewustzijn.

Slachtofferverklaring

Een van de dochters van de slachtoffers maakt gebruik van het spreekrecht. Ze leest een brief op die haar moeder heeft opgesteld. Hierin beschrijft ze haar doodsangst tijdens de brad: "We waren afscheid aan het nemen van elkaar. Ik zei tegen mijn man: dit is het einde." Als ze toch weten te ontsnappen, krijgen ze snel te horen dat hun buurvrouw het huis in de brand heeft gestoken. Ze zien het ook op hun eigen camera beelden. Tegen T. schrijven de buren in een slachtofferverklaring: "De camera's die we hebben aangeschaft tegen jouw gektes".

Bij de slachtoffers heerst ongeloof dat hun buurvrouw, waar ze al 55 jaar naast wonen, ze wil vermoorden. Ze schrijven alles kwijt te zijn geraakt en hebben angst dat hun buurvrouw in de herhaling valt. De slachtoffers hebben om een contact en locatieverbod gevraagd voor T.

Psychologisch onderzoek

"Een opgeblazen toestand", reageert Huberta als de rechter vraagt wat ze van de slachtofferverklaring vindt. "Iedereen weet hoe hij (red. de buurman) is en ik kan met opgeheven hoofd door Volendam". In een gesprek met de rechter geeft ze ook aan dat haar buren het er naar gemaakt hebben

Huberta T. heeft geen strafblad en na onderzoek met de psycholoog blijkt dat er 'niet heel veel is aangetroffen', aldus de rechter. Wel zou ze volgens experts licht verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Vooral in april is ze vaak warrig, omdat haar man in april 2012 is overleden. Er is volgens de psychologen een laag risico dat dit zich zou herhalen.

Knettergek

Een gevangenisstraf lijkt de rechter erg zwaar voor de 81-jarige. De Rechter vraagt wat Huberta van een taakstraf zou vinden. Daar staat ze niet geheel onwelwillend tegenover.

Aan het einde van de zitting volgt een opmerkelijk betoog van Niek Hendriksen, de advocaat van Huberta. Hij omschrijft haar gedrag tijdens de brand als "knettergek" en benadrukt dat Huberta licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook geeft hij aan niet blij te zijn met het beeld dat Huberta tijdens de zitting laat zien. "Het is me niet gelukt om haar gedrag op de zitting te beïnvloeden", zegt hij. Ondanks zijn voorgesprekken lukt het hem niet om Huberta aan het verstand te brengen om niets onaardigs over de buurman te zeggen tijdens de zitting.

De rechtbank doet vanwege de feestdagen op 17 januari uitspraak. Huberta mag dat in vrijheid afwachten