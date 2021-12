AZ-docs "Haar, de trouwe adjudant" en "Met boeven win je wedstrijden" te zien bij NH

Martin Haar en AZ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ruim twintig jaar is Haar de rechterhand van toptrainers zoals Louis van Gaal, Dick Advocaat, Co Adriaanse, Willem van Hanegem en Ronald Koeman. Ook werd hij landskampioen met AZ en won hij de KNVB beker. De inwoner van Velserbroek is nu met voetbalpensioen al kan hij niet helemaal afscheid nemen. Dit komt allemaal aan bod in de documentaire.

Met boeven win je wedstrijden

Na de gloriejaren van AZ begin jaren 80 gaat het daarna bergafwaarts met de Alkmaarders.Dit resulteert in degradatie naar de eerste divisie in 1988. De voetbalclub gaat bijna failliet maar in oktober 1993 stapt Dirk Scheringa in en is de club gered. De eerste prijs onder Scheringa wordt in 1995 - 1996 gepakt. De mannen van Theo Vonk promoveren naar de eredivisie. In deze documentaire blikken wij terug op die tijd.

