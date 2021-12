Traumahelikopter VUmc krijgt nieuwe standplaats in Westelijk Havengebied

Het dak van het Amsterdam UMC zal niet meer de vaste standplaats zijn van de traumahelikopter. De raad van bestuur van het Amsterdam UMC heeft besloten om een nieuwe standplaats op het terrein van Amsterdam Heliport in het Westelijk Havengebied in gebruik te nemen.

De verplaatsing zal eind derde kwartaal 2022 gebeuren en moet een vermindering van de geluidsoverlast voor omwonenden bewerkstelligen. De helikopter wordt momenteel gemiddeld zes tot zeven keer per 24 uur opgeroepen. Dat betekent 4750 vliegbewegingen per jaar. Het helikopterdek blijft wel bestaan, maar in de toekomst zal dat betekenen dat er nog ongeveer 760 keer gestegen en geland wordt op het platform vanaf het dak.

"De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee het MMT bij de patiënt kan zijn", aldus Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC. "‘Wij hebben gekozen voor een locatie die optimale zorg door het Mobiel Medisch Team combineert met zo min mogelijk overlast voor omwonenden." De bouw van de nieuwe standplaats op het Amsterdam Heliport moet nog starten, maar als er geen vertraging optreedt zal er rond september van het nieuwe jaar verhuist worden.

Traumacentrum

Hiermee komt er een einde aan een tijdperk, want het dak van locatie VUmc wordt al sinds 1995 gebruikt door het Mobiel Medisch Team (MMT) en de traumahelikopter. Daar is namelijk een traumacentrum voor ongevalspatiënten gevestigd. Het MMT wordt alleen ingezet bij ernstige incidenten en bekijkt per oproep wat de snelste manier is om bij de patiënt te komen.

Dat kan met de auto zijn, of met de traumahelikopter. Met de helikopter worden vrijwel nooit patiënten vervoerd, de arts van het MMT rijdt met de patiënt mee in een ambulance naar het ziekenhuis. In de toekomst wordt de arts dan weer opgehaald bij het VUmc met de helikopter om vervolgens terug te vliegen naar Amsterdam Heliport om paraat te zijn voor de volgende oproep.