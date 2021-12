Omstander zag vonkenregen bij treinongeluk: "De auto werd meters over het spoor geduwd"

Bewoners die langs de spoorwegovergang bij de Kleverlaan wonen, zijn geschrokken van het ongeluk gistermiddag waarbij een trein een auto heeft geschept. De twee inzittenden raakten hierbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder de treinpassagiers raakte niemand gewond.

Pien Bonte

Remy in den Bosch uit Haarlem zag het ongeluk vanuit zijn auto gebeuren. "Er stonden zo'n zes à zeven wagens voor mij", vertelt hij. "Het was zo druk op dat punt, en toen gingen de spoorbomen dicht. Ik hoorde de trein toeteren en vol in de ankers gaan. Daarna volgde een klap en zag ik een vonkenregen. De auto werd meters over het spoor richting Santpoort geduwd. Het ging allemaal heel snel." Volgens Remy waren er na het ongeluk veel omstanders die meteen te hulp schoten. "Daarom ben ik zo snel mogelijk weggegaan daar, ik kon toch niet zoveel doen. Gelukkig zijn er geen doden gevallen, het had veel erger kunnen uitpakken."

Quote Ik zag het vorige week nog en dan denk je wel: 'als dat maar goed gaat' Eline Sepers, buurtbewoner

De bewoners die in het spoorweghuisje naast de overgang wonen, hebben het ongeluk horen gebeuren. "Het was niet te missen, zo hard was het geluid", vertelt de vrouw die liever anoniem blijft. "Mijn man is toen naar buiten gegaan en heeft het alarmnummer gebeld. Al vrij snel hoorden we veel sirenes buiten." Volgens Eline Sepers, die aan de Iepenlaan langs het spoor woont, gebeurt het vaker dat auto’s op de overgang stil komen te staan. "Ik zag het vorige week nog en dan denk je wel: 'als dat maar goed gaat'. En nu ging het dus helemaal mis. Ik was thuis toen het gebeurde en hoorde de trein flink in de remmen gaan, een veel heftiger geluid dan normaal. En daarna hoorde ik een enorme knal." 'Ik hoorde meteen, dit is goed mis' Mieke van der Meer, die aan de andere kant naast het spoor woont, was ook thuis tijdens het ongeluk. "De treinen toeteren hier wel vaker als het bijvoorbeeld mistig is, maar dit was zó hard. Ik hoorde eigenlijk meteen dat het goed mis was. En meteen daarna kwam de enorme klap. Dan schrik je wel en ben je meteen weer alert." tekst loopt door onder de foto

Spoorwegovergang bij Kleverlaan op de grens van Bloemendaal en Haarlem - NH Nieuws / Kimberley Luske

Een woordvoerder van de politie zegt dat de auto in het midden van de overgang stil is komen te staan. "Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Hij heeft geprobeerd om de auto te verplaatsen, maar kon geen kant op omdat er verkeer voor en achter hem stond. Door de botsing is de bijrijder bekneld geraakt en bevrijd door de brandweer. Beide inzittenden zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend." Veiligheid Of ProRail de spoorwegovergang naar aanleiding van dit ongeluk gaat aanpassen, is nog niet bekend, laat een woordvoerder weten. "Het is heel naar wat er is gebeurd. Samen met de politie zijn we een onderzoek gestart naar hoe het heeft kunnen gebeuren. Daarbij kijken we naar de huidige situatie en onderzoeken we of er veiligheidsaanpassingen nodig zijn."