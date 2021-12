10 jaar cel voor doodschieten Omar 'Centjes' Essalih in Amsterdam

Ismail el B. (22) is veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doodschieten van de 29-jarige Omar 'Centjes' Essalih op de Panamalaan in Amsterdam. De zaak tegen medeverdachte Noura O. (21) is heropend door de rechtbank, om te laten onderzoeken of zij in aanmerking komt voor een tbs met voorwaarden.

Essalih werd in de nacht van 2 op 3 mei 2020 op de hoek van van de Panamalaan en de Borneokade van dichtbij neergeschoten. Hij werd driemaal in zijn gezicht geraakt. Een vierde kogel in zijn romp werd hem fataal. Het motief voor het dodelijke geweld is onduidelijk gebleven.Toen de politie ter plaatste kwam, was Essalih al overleden.

Hogere eis

Het OM eiste forse straffen tegen het duo. Twintig jaar tegen El B. en zestien jaar en tbs met dwangverpleging tegen O. Volgens de rechtbank zijn er niet genoeg aanwijzingen dat het duo een vooropgezet plan hadden en dat er dus sprake van moord zou zijn.

Volgens de rechtbank is El. B wel schuldig aan doodslag. het bewijs tegen Noura O. vond het OM te mager, volgens de rechter is de vrouw medeplichtig aan het misdrijf. De rechtbank wil dat de reclassering een rapport opstelt om te kunnen vaststellen dat tbs met voorwaarden geschikt is voor haar. Binnen drie maanden zal er opnieuw een zitting zijn tegen O.

Centjes

Essalih had de bijnaam 'Centjes' en was een bekende in het criminele circuit. Hij vreesde een aanslag en stond volgens familieleden op een dodenlijst, waar de politie hem voor had gewaarschuwd

De vrouwelijke verdachte Noura O., stond op het moment van de dood op het punt een contract te tekenen bij de Rotterdamse voetbalclub Excelsior.

In de maanden na de moord werden meerdere aanhoudingen gedaan, maar een belangrijke verdachte, die vlak na de liquidatie achterop een scooter wegvlucht, bleef voortvluchtig. Toen de politie in september vorig jaar een foto openbaar maakte, kon de 22-jarige Ismail el B. worden aangehouden.