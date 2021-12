Hij wordt genoemd: Jos Wienen naar Den Haag? 

Nu de Haagse coalitiepartijen een akkoord hebben gesloten, wordt er steeds meer gesproken over wie er straks plaats gaat nemen in het nieuwe kabinet. Een naam die steeds vaker de ronde doet is die van Jos Wienen, de huidige burgemeester van Haarlem.

Jos Wienen, burgemeester Haarlem - Gemeente Haarlem

Zo werd hij begin deze maand al in het televisieprogramma Op1 genoemd als kandidaat voor een post binnen het nieuwe kabinet-Rutte. Vanochtend dook er daar bovenop een lijstje op, met de mogelijke toekomstige ministers- en staatssecretarisposten. De CDA'er staat ingevuld als staatssecretaris voor migratie en emigratie. Geen vreemde keuze, gezien hij zich regelmatig heeft uitgelaten over dit onderwerp. Ook is hij sinds vorige maand adviseur voor de regering als het gaat om migratiezaken. Het lijstje is alleen niet echt. Het blijkt ‘handig bij elkaar gezocht’ uit mediaberichten. Maar toch: hij wordt genoemd. Raadsvragen Ook bij de Haarlemse gemeenteraadsfracties zijn de geruchten bekend. Vooral raadslid Sander van den Raadt van Trots Haarlem wil snel duidelijkheid. Een paar weken geleden stelde hij al raadsvragen, maar die werden door Wienen ontwijkend beantwoord. Vanavond doet hij opnieuw een poging. Bekijk hieronder de vragen van Van Raadt van vorige week. Tekst loopt door onder de video.

"Hij is net iets te vaak in het nieuws, over van alles en nogwat", zegt Van den Raadt. Hij doelt op een aantal mediaoptredens van de burgemeester, onder meer in het programma Buitenhof. "Ik voel het aan m’n water. Heeft hij straks een functie elders?", grapt het raadslid.

Quote "Persoonlijk gezien zou ik het hem wel gunnen" Ron Dreijer, Fractievoorzitter CDA

GroenLinks-fractievoorzitter Jasper Drost heeft het lijstje ook gezien. "Ik snap dat je belt", zegt hij gelijk. "Maar het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat het lijstje klopt." Ook PvdA-fractievoorzitter Ienke Verhoeff kan er niet veel over kwijt. "We zijn op dit moment bezig met zijn volgende termijn. Dat proces is al gestart, meer weten wij dus ook niet. Het zou kunnen, maar ook niet." tekst loopt door onder het kader

Of Wienen vertrekt naar Den Haag of niet, de toekomst van de burgemeester is wel een onderwerp binnen de gemeenteraad. Zijn ambtstermijn van zes jaar loopt binnenkort af, dus wordt er in januari - achter gesloten deuren - gesproken over een eventuele verlenging van zijn burgemeesterschap.

Bij de CDA-fractie in Haarlem zijn de geruchten nog niet bekend. "Ik heb het lijstje niet gezien", benadrukt fractievoorzitter Ron Dreijer. Of hij het goed zou doen als staatssecretaris voor migratie? "Hij heeft er wel verstand van. Persoonlijk gezien zou ik het hem wel gunnen, maar we zijn juist met zijn herbenoeming bezig. Voor mij speelt dit niet." 'Gaan het zien' Wat zegt de burgemeester zelf? Wienen’s eigen woordvoerder verwijst het gerucht naar het rijk der fabelen. "Het is speculatief, zo moet je het zien." Maar op de vraag of Wienen over drie maanden nog burgemeester is, volgt geen volmondig ‘ja’. "Ik hoop het wel. We gaan het zien." Voor Van den Raadt is het een optelsom: Wienen is steeds vaker in de media, en nu gaat zijn naam ook nog eens rond voor een staatssecretarispost. In elk geval genoeg aanleiding om vanavond opnieuw vragen te stellen. "Hij kan toch ook gewoon zeggen dat hij níet weggaat?”, besluit het raadslid."